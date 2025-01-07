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Протесты в Грузии ,  
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Кобахидзе назвал ложью слова Макрона про роль России в выборах в Грузии

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Протесты в Грузии
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Pamela Smith / AP / ТАСС)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал лидеру Франции Эмманюэлю Макрону больше обращать внимание на Украину, «которая была принесена в жертву для уничтожения», а не лгать по поводу вмешательства России в политические выборы в соседних странах. Об этом сообщает телеканал 1tv.

Накануне Макрон заявил, что «в последние годы Россия стала более агрессивной». По его словам, радикально изменилось поведение страны в ядерной области, Россия «стала более жесткой, и ее отношение к соседям также стало гораздо более агрессивным». На встрече с французскими дипломатами Макрон упомянул события в Армении, Молдавии, Румынии. Лидер Франции посчитал, что Россия могла «дестабилизировать избирательный процесс» в Грузии.

По мнению Кобахидзе, если Россия и вмешивается в дела соседних стран, то это касается Киева. Он назвал события на Украине реальной проблемой.

«Президент Франции пусть присматривает за Украиной, которая была принесена в жертву для уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Я не могу комментировать ложь. Я комментирую проблему, которая стоит перед всеми, — это разрушенная Украина», — сказал Кобахидзе.

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В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Партия получила в парламенте 89 мандатов из 150. Всего в голосовании приняли участие более 2,1 млн человек. Около 34,9 тыс. бюллетеней признали недействительными.

Экс-президент Саломе Зурабишвили (полномочия истекли в декабре) и оппозиция не согласились с результатами голосования, в стране продолжаются акции протеста. Они сопровождались столкновениями с полицией. Поводом стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.

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Эмманюэль Макрон Ираклий Кобахидзе Грузия Россия вмешательство в выборы
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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