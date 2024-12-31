Польша, ФРГ и Франция отменили безвизовый въезд для грузинских дипломатов
Страны «Веймарского треугольника» (Польша, Германия и Франция) решили отменить безвизовый въезд для владельцев дипломатических паспортов Грузии, говорится в заявлении министров иностранных дел стран этой группы, которое распространяет МИД Польши.
«Мы, министры иностранных дел стран Веймарского треугольника, серьезно обеспокоены политическим кризисом, разразившимся в Грузии <...>. Причиной кризиса является политический курс правящей партии Грузии и ее отход от европейского пути», — говорится в сообщении.
Министры высказались против силового подавления протестов и нарушения прав человека, в том числе на мирные собрания и свободу СМИ.
«Соответственно, мы выполним решение ЕС о прекращении безвизовых поездок для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии и рассмотрим дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне», — продолжают авторы письма.
В октябре 2024 года в Грузии прошли выборы в парламент, в декабре — президентские. Против их итогов выступили оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили. Она не участвовала в выборах (на них победил единственный кандидат Михаил Кавелашвили), срок ее полномочий истек 29 декабря. В стране в последние месяцы продолжаются протесты, несколько акций действующая власть разогнала с помощью силовиков. На Западе осуждают действия правящей партии «Грузинская мечта».
16 декабря появилось сообщение о том, что Еврокомиссия решила приостановить безвизовый режим для дипломатов из Грузии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, однако, заявила, что у министров нет единства по поводу введения персональных санкций против грузинских политиков. Санкции заблокировали Венгрия и Словакия.
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