Лавров заявил о готовности помочь Грузии в примирении с Южной Осетией

В какой форме может произойти примирение, должны решать сами страны, но в случае заинтересованности всех сторон в нормализации отношений Москва готова оказать поддержку, заявил глава МИД

Глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность Москвы оказать помощь в достижении мира между Грузией, Южной Осетией и Абхазией.

«Это очевидно, что нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали: «Хотим примирения исторического», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В какой форме может произойти примирение, должны решать сами страны, считает министр. По его словам, в случае заинтересованности всех сторон в нормализации отношений, «обеспечении договоренностей о ненападении» Москва готова оказать поддержку.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил, что его страна надеется «восстановить все разрушенные мосты» с Абхазией и Южной Осетией.

В случае победы правящей «Грузинской мечты» на парламентских выборах 26 октября Грузия «найдет в себе силы» извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году, заявил основатель партии Бидзина Иванишвили, пообещав отдать под суд «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, которого он считает виновным в событиях 2008 года. Слова Иванишвили вызвали протесты в стране.