Лавров заявил о готовности помочь Грузии в примирении с Южной Осетией
Глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность Москвы оказать помощь в достижении мира между Грузией, Южной Осетией и Абхазией.
«Это очевидно, что нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали: «Хотим примирения исторического», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
В какой форме может произойти примирение, должны решать сами страны, считает министр. По его словам, в случае заинтересованности всех сторон в нормализации отношений, «обеспечении договоренностей о ненападении» Москва готова оказать поддержку.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил, что его страна надеется «восстановить все разрушенные мосты» с Абхазией и Южной Осетией.
В случае победы правящей «Грузинской мечты» на парламентских выборах 26 октября Грузия «найдет в себе силы» извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году, заявил основатель партии Бидзина Иванишвили, пообещав отдать под суд «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, которого он считает виновным в событиях 2008 года. Слова Иванишвили вызвали протесты в стране.
Абхазская ССР была автономной республикой в составе Грузинской ССР, а Южная Осетия входила в состав последней в статусе автономной области. После распада Советского Союза обе республики объявили о своей независимости. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел столицы республики — Цхинвала. Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру», конфликт длился пять дней. В конце того же месяца Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны, нынешний статус республик Тбилиси называет «оккупацией».
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