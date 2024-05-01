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Премьер Грузии назвал закон об иноагентах шагом к интеграции в Евросоюз

Премьер Кобахидзе: закон об иноагентах приблизит Грузию к интеграции в Евросоюз
Премьер считает, что закон об иностранных агентах поможет Грузии стать членом Евросоюза. В Брюсселе ранее призвали воздержаться от принятия документа, поскольку тот не соответствует нормам и ценностям ЕС
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Закон об иноагентах только ускорит евроинтеграцию Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

«Если мы примем этот закон, то застрахуем эту страну от поляризации и радикализма в долгосрочной перспективе. Иначе нам будет очень сложно стать членом Евросоюза», — сказал он. По словам премьера, нужно преодолеть поляризацию общества, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность в стране, а также ее интеграцию в Евросоюз. Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года.

Кобахидзе добавил, что закон об иноагентах внесет важный вклад в укрепление государственного суверенитета и предотвратит «насильственные действия политического меньшинства». «Мы, конечно же, примем этот закон, будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма», — подчеркнул он.

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В Грузии 17 апреля в первом чтении одобрили закон об иностранных агентах, с тех пор в стране ежедневно проходят акции. Накануне полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания парламента с помощью слезоточивого газа и водометов. МВД утверждает, что участники акции бросали в силовиков камни и бутылки и оскорбляли их. Ведомство сообщило о 63 задержанных и шести пострадавших полицейских.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект «российским», сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что грузинский закон об иноагентах не соответствует нормам и ценностям ЕС. В случае принятия закон ограничит работу НКО и средств массовой информации, а также свободу мнений, отметил он.

Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон в случае его принятия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал главу государства «агентом иностранного влияния» и пообещал принять закон при любом раскладе.

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София Шошина София Шошина
Грузия закон об иноагентах Ираклий Кобахидзе
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