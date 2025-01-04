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Протесты в Грузии ,  
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Грузия депортировала 25 участников протестов в Тбилиси

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Протесты в Грузии
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Департамент миграции Грузии выдворил из страны 25 иностранцев, которые в ноябре—декабре принимали участие в акциях протеста в Тбилиси. Об этом МВД Грузии сообщило на своем официальном сайте.

По информации ведомства, десять человек уже покинули страну.

Грузия депортировала 25 участников протестов в Тбилиси
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Всего за период с ноября по декабрь из Грузии было выдворено 91 человек, среди них есть граждане России. Некоторые покинули страну добровольно.

По данным МВД страны, за 2024 год из Грузии было депортировано 430 иностранных граждан, что на 126% больше, чем годом ранее.

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Протесты в Грузии начались в октябре 2024 года после победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Поводом для выступлений стало решение властей отложить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года.

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