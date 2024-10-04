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Политика ,  
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МИД исключил пересмотр признания независимости Абхазии и Южной Осетии

Москва не станет отзывать признание независимости республик, пообещал МИД. Грузинские власти выражали готовность извиниться за войну 2008 года на пути воссоединения с Абхазией и Южной Осетией и предложили России вывести войска
Фото: Руслан Вахаев / РИА Новости
Фото: Руслан Вахаев / РИА Новости

Решение властей России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру, сообщил МИД после встречи министра Сергея Лаврова с коллегами из республик.

«С российской стороны подчеркнута готовность продолжать оказывать всемерное содействие суверенным и независимым Абхазии и Южной Осетии в обеспечении их безопасности, поддержке социально-экономической сферы, расширении круга внешнеполитических партнеров», — сказано в сообщении.

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Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией в 2008-м после войны в августе того же года. Суверенитет этих республик поддерживают еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру, остальные государства мира рассматривают их как часть Грузии.

В Тбилиси говорили о планах на мирное воссоединение и восстановление территориальной целостности, нынешний статус республик власти называют «оккупацией». Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в этом году пообещал, что власти Грузии «найдут в себе силы» извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Его слова спровоцировали протесты в стране.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия гарантирует независимость Абхазии. «С морально-этической точки зрения вполне обосновано сравнение Косово, прецедента Косова с Абхазией и Южной Осетией. Никакой разницы, по сути, нет. И там и там существуют этнические конфликты, и там и там были нарушения закона», — отмечал он.

В сентябре на смягчение риторики властей Грузии обратил внимание Лавров. Он рассказал, что трем странам предстоит самостоятельно определить, в каком формате им мириться, а Россия при наличии общей заинтересованности готова помочь в «обеспечении договоренностей о ненападении».

Власти Грузии положительно оценили готовность Москвы и предложили перейти от слов к делу, начав с вывода российских войск в Абхазии и Южной Осетии.

Прошлым летом абхазский президент Аслан Бжания анонсировал появление в республике нового пункта постоянного базирования российского военно-морского флота, затем зимой эту информацию подтвердил секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба, однако уже к лету 2024-го Шамба стал опровергать наличие подобных планов. Грузия выражала беспокойство по поводу этих планов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Южная Осетия Абхазия МИД Грузия
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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