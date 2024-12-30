Президент Грузии заявил о приверженности страны курсу евроинтеграции

Михаил Кавелашвили (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Грузия продолжит процесс евроинтеграции, заявил президент страны Михаил Кавелашвили на конференции послов «Послы 2024», передает грузинский «Первый канал».

«Уважаемые дипломаты, вам известно, что Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза. Это цивилизационный выбор нашего народа, закрепленный в нашей Конституции, и он так же прочен, как и всегда», — сказал он.

Кавелашвили отметил, что спекуляции на эту тему служат для поляризации грузинского общества. «Несмотря на созданную в стране искусственную шумиху и мощную дезинформационную кампанию, процесс евроинтеграции Грузии продолжается», — добавил он.

По словам Кавелашвили, к 2028 году Грузия выполнит более 90% Соглашения об ассоциации, а к 2030 году будет лучшим образом подготовлена к вступлению в Евросоюз. В то же время президент подчеркнул, что Грузия уже сейчас готова начать переговоры о вступлении в ЕС.

В конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия «Грузинская мечта». В результате в стране начались протесты, которые обострились после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, что страна замораживает протест евроинтеграции до 2028 года. В середине декабря в стране прошли президентские выборы, на которых победил Кавелашвили. Он был кандидатом от «Грузинской мечты». Решение было принято избирательной коллегией из 300 человек. Президента страны впервые избрали не в ходе прямых выборов. Экс-президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала эти выборы, называла себя единственным легитимным представителем власти в стране, но в конечном итоге приняла решение покинуть резиденцию главы государства.

Накануне в Грузии завершилась акция протеста из-за инаугурации Кавелашвили. Она прошла без происшествий. Ее участники показывали красные карточки в знак несогласия с его назначением на должность президента. Кавелашвили в молодости был футболистом, играл в «Манчестер Сити», сыграл 46 матчей за сборную Грузии.