 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Грузии ,  
0 

Президент Грузии заявил о приверженности страны курсу евроинтеграции

Сюжет
Протесты в Грузии
Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Грузия продолжит процесс евроинтеграции, заявил президент страны Михаил Кавелашвили на конференции послов «Послы 2024», передает грузинский «Первый канал».

«Уважаемые дипломаты, вам известно, что Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза. Это цивилизационный выбор нашего народа, закрепленный в нашей Конституции, и он так же прочен, как и всегда», — сказал он.

Кавелашвили отметил, что спекуляции на эту тему служат для поляризации грузинского общества. «Несмотря на созданную в стране искусственную шумиху и мощную дезинформационную кампанию, процесс евроинтеграции Грузии продолжается», — добавил он.

По словам Кавелашвили, к 2028 году Грузия выполнит более 90% Соглашения об ассоциации, а к 2030 году будет лучшим образом подготовлена к вступлению в Евросоюз. В то же время президент подчеркнул, что Грузия уже сейчас готова начать переговоры о вступлении в ЕС.

Акция протеста в Тбилиси завершилась без происшествий
Политика

В конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия «Грузинская мечта». В результате в стране начались протесты, которые обострились после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, что страна замораживает протест евроинтеграции до 2028 года.

В середине декабря в стране прошли президентские выборы, на которых победил Кавелашвили. Он был кандидатом от «Грузинской мечты». Решение было принято избирательной коллегией из 300 человек. Президента страны впервые избрали не в ходе прямых выборов.

Экс-президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала эти выборы, называла себя единственным легитимным представителем власти в стране, но в конечном итоге приняла решение покинуть резиденцию главы государства.

Накануне в Грузии завершилась акция протеста из-за инаугурации Кавелашвили. Она прошла без происшествий. Ее участники показывали красные карточки в знак несогласия с его назначением на должность президента. Кавелашвили в молодости был футболистом, играл в «Манчестер Сити», сыграл 46 матчей за сборную Грузии.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Грузия Михаил Кавелашвили евроинтеграция
Михаил Кавелашвили фото

Михаил Кавелашвили

политик, президент Грузии, футболист
22 июля 1971 года
Материалы по теме
Михаил Кавелашвили принял присягу и вступил в должность президента Грузии
Политика
Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом открыть второй фронт
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась без происшествий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Как работает платформа для торгов залоговым имуществом СбербанкаОтрасли, 13:11
Как и зачем ВкусВилл делает из своих сотрудников предпринимателейРБК Компании, 13:00
Слава Комиссаренко заочно получил 6 лет колонии за оскорбление ЛукашенкоПолитика, 12:56
Отразившего все броски российского вратаря признали звездой дня в НХЛСпорт, 12:53
Кремль раскрыл, кого Путин поздравил в Европе с Новым годомПолитика, 12:47
Президент Грузии заявил о приверженности страны курсу евроинтеграцииПолитика, 12:43
Минобороны доложило о взятии Новооленовки в ДНРПолитика, 12:37
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 12:35
Как работает полный привод с системой Torque-VectoringAutonews, 12:35
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 24 шайбСпорт, 12:34
Трамп обвинил республиканцев в «самом глупом политическом решении»Политика, 12:21
Новогодние с семьей: подборка маршрутов для поездок на автомобилеAutonews, 12:20
Не только «цифра»: какими смыслами наделяют HR-технологии в Альфа-банкеТренды, 12:14
Как банки становятся посредниками между селлерами и маркетплейсамиОтрасли, 12:12