Рой дронов заметили над военной базой в Бельгии

Полтора десятка дронов заметили над военной базой в Бельгии. Минобороны страны начало расследование. После этого беспилотники направились в Германию, где нарушили работу мюнхенского аэропорта

Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Около 15 дронов заметили вечером 2 октября над военной базой Эльзенборн на востоке Бельгии, сообщил телеканал VRT NWS. Эти данные подтвердил пресс-секретарь министра обороны страны Тео Франкен.

«Это очень странный инцидент. Над базой Эльзенборн особо незачем шпионить. Авиабаза Кляйне-Брогель, где хранится американское ядерное оружие, была бы более очевидной целью», — сказал он.

Минобороны выясняет, кому принадлежали летательные аппараты.

Как пишет De Telegraaf, покинув территорию Бельгии, дроны направились в сторону Германии, где их заметила полиция небольшого немецкого города Дюрен.

Из-за случившегося аэропорт Мюнхена временно не принимал самолеты до утра 3 октября. Более 30 рейсов были отменены или перенаправлены, инцидент затронул 3 тыс. пассажиров.

В последние месяцы в Европе, и в частности в Германии, неоднократно замечали неопознанные дроны, в том числе рядом со стратегической инфраструктурой. Москва отрицала свою причастность. Так, в ночь на 27 сентября на севере ФРГ были обнаружены «рои беспилотников» над военными объектами.

После этого МВД Германии взялось за план по защите от подозрительных беспилотников и захотело наделить бундесвер правом их уничтожения. При этом Bild писал, что Германия лишена полноценной системы против беспилотников, поскольку войска противовоздушной обороны были расформированы еще в 2010 году.

В августе Кремль называл уткой сообщения, что российские разведывательные дроны летают над маршрутами поставок американских вооружений в Германии.