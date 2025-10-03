Рой дронов заметили над военной базой в Бельгии
Около 15 дронов заметили вечером 2 октября над военной базой Эльзенборн на востоке Бельгии, сообщил телеканал VRT NWS. Эти данные подтвердил пресс-секретарь министра обороны страны Тео Франкен.
«Это очень странный инцидент. Над базой Эльзенборн особо незачем шпионить. Авиабаза Кляйне-Брогель, где хранится американское ядерное оружие, была бы более очевидной целью», — сказал он.
Минобороны выясняет, кому принадлежали летательные аппараты.
Как пишет De Telegraaf, покинув территорию Бельгии, дроны направились в сторону Германии, где их заметила полиция небольшого немецкого города Дюрен.
Из-за случившегося аэропорт Мюнхена временно не принимал самолеты до утра 3 октября. Более 30 рейсов были отменены или перенаправлены, инцидент затронул 3 тыс. пассажиров.
В последние месяцы в Европе, и в частности в Германии, неоднократно замечали неопознанные дроны, в том числе рядом со стратегической инфраструктурой. Москва отрицала свою причастность. Так, в ночь на 27 сентября на севере ФРГ были обнаружены «рои беспилотников» над военными объектами.
После этого МВД Германии взялось за план по защите от подозрительных беспилотников и захотело наделить бундесвер правом их уничтожения. При этом Bild писал, что Германия лишена полноценной системы против беспилотников, поскольку войска противовоздушной обороны были расформированы еще в 2010 году.
В августе Кремль называл уткой сообщения, что российские разведывательные дроны летают над маршрутами поставок американских вооружений в Германии.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов