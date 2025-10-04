Аэропорт Мюнхена вновь закрыли из-за дронов
Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за полетов дронов, пишет Bild.
«Вечером 3 октября Управление воздушного движения Германии (DFS) ограничило полеты в аэропорту Мюнхена в качестве меры предосторожности из-за неподтвержденного обнаружения дронов», — заявили в аэропорту. Полеты приостановлены «до дальнейших уведомлений», уточнили там.
Представитель федеральной полиции в Мюнхене Томас Боровик сообщил изданию, что в 21:28 по местному времени (22:28 мск) диспетчеры приостановили прием и отправку рейсов в аэропорту Мюнхена после предупреждения о дронах. Он отметил, что «безопасность превыше всего».
В четверг вечером аэропорт Мюнхена закрывался на несколько часов из-за беспилотников. Улететь не смогли 3000 пассажиров.
Отели в Мюнхене полностью забронированы в связи с Октоберфестом, отмечает Bild.
Материал дополняется
