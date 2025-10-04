 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Аэропорт Мюнхена вновь закрыли из-за дронов

Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за полетов дронов, пишет Bild.

«Вечером 3 октября Управление воздушного движения Германии (DFS) ограничило полеты в аэропорту Мюнхена в качестве меры предосторожности из-за неподтвержденного обнаружения дронов», — заявили в аэропорту. Полеты приостановлены «до дальнейших уведомлений», уточнили там.

Представитель федеральной полиции в Мюнхене Томас Боровик сообщил изданию, что в 21:28 по местному времени (22:28 мск) диспетчеры приостановили прием и отправку рейсов в аэропорту Мюнхена после предупреждения о дронах. Он отметил, что «безопасность превыше всего».

В четверг вечером аэропорт Мюнхена закрывался на несколько часов из-за беспилотников. Улететь не смогли 3000 пассажиров.

Отели в Мюнхене полностью забронированы в связи с Октоберфестом, отмечает Bild.

Материал дополняется

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Катар, Египет и США начали работу над переговорами о мире в Газе Политика, 01:43
В Краматорске пропал свет после пожара на ТЭЦ Политика, 01:22
Аэропорт Мюнхена вновь закрыли из-за дронов Политика, 01:11
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Непобежденный брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона PFL Спорт, 00:52
Трамп после ответа ХАМАС призвал Израиль немедленно остановить удары Политика, 00:43
Рэпера Пи Дидди приговорили к 50 месяцам тюрьмы Общество, 00:21
Сикорский рассказал, кому наиболее выгодно восстановление Украины Политика, 00:18
Два московских дерби с лидерством на кону. Интриги 11-го тура РПЛ Спорт, 00:07
Режиссер, воспевший оттепель. 100 лет со дня рождения Марлена Хуциева Life, 00:00
Белый дом анонсировал ответ Трампа на согласие ХАМАС принять мирный план Политика, 03 окт, 23:52
Гросси сообщил об обсуждении восстановления внешнего питания ЗАЭС Политика, 03 окт, 23:26
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 03 окт, 23:24
Аэропорты в двух городах России приостановили полеты Политика, 03 окт, 23:17