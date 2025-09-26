Датский аэропорт в Ольборге вновь приостановил работу из-за дронов

Воздушное пространство над Ольборгом закрыли почти на час из-за возможного дрона, несколько рейсов были перенаправлены и отменены. Полиция заявила, что не нашла беспилотник, но готова вновь вводить ограничения при необходимости

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Дании временно закрыли воздушное пространство над городом Ольборг после сообщений о возможном появлении беспилотного летательного аппарата. Об этом телеканалу TV2 сообщила полиция Северной Ютландии.

По словам правоохранителей, сигнал о предполагаемом беспилотнике поступил вечером, и в 23:40 (00:40 мск) движение в районе аэропорта было приостановлено. «Один из наших людей заметил в небе объект, похожий на дрон», — уточнил представитель полиции.

В 00:35 (1:35 мск) воздушное пространство над аэропортом Ольборга вновь открылось, ограничения действовали меньше часа. В полиции уточнили, что на месте не нашли ничего похожего на дрон.

За время действия мер в аэропорту несколько рейсов отменили, два прибывающих в аэропорт Ольборга рейса были перенаправлены.

22 сентября крупнейший датский аэропорт, который находится в Копенгагене, приостановил работу на три часа из-за появления БПЛА над его охраняемой зоной. Это привело к задержке и отмене около сотни рейсов. Премьер страны Метте Фредериксен назвала случившееся самым серьезным нападением на датскую инфраструктуру за все время.

Спустя три дня, 25 сентября, беспилотники были замечены вблизи аэропорта Ольборга в регионе Северная Ютландия на севере Дании. Там также временно закрыли воздушное пространство, несколько самолетов направили в другие аэропорты.

Комиссар национальной полиции Дании Торкильд Фогде заявил 25 числа, что ситуация может повториться и пообещал при необходимости закрыть воздушное пространство и сбивать дроны. В интервью телеканалу TV2 Фредериксен назвала сложившуюся ситуацию «гибридной войной на датской земле».

Издание Ekstra Bladet вечером в четверг заявило, что обнаружило с помощью вертолета «российский военный корабль», который в течение нескольких дней находился в датских водах с отключенной системой слежения. В материале говорится, что это большой десантный корабль «Александр Шабалин».

До этого министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил, что власти Дании не располагают доказательствами, которые бы подтвердили причастность России к инциденту с беспилотниками.

Посольство России в Дании выступило с критикой спекуляций на тему возможной причастности Москвы к произошедшему. Дипломаты назвали ситуацию «инсценированной провокацией».