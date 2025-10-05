 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Оператора-любителя задержали за запуск дрона в аэропорту Франкфурта

В аэропорту Франкфурта-на-Майне задержали мужчину, запустившего беспилотник. Задержанный оказался оператором-любителем, ему грозит штраф в крупном размере. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на заявление представителя местной полиции. По информации издания, на выполнение полетов инцидент не повлиял.

Согласно данным правоохранительных органов, 41-летний мужчина хотел протестировать недавно приобретенный беспилотник. После того, как он запустил дрон в беспилотной зоне аэропорта Франкфурта, его задержала полиция.

По информации Bild, задержанный является гражданином Хорватии.

Представитель правоохранительных органов отметил, что признаки связи мужчины с Россией отсутствуют. В отношении задержанного возбуждено производство об административном правонарушении.

Bild узнал, что замеченные над Мюнхеном дроны были военными
Политика
Фото:Markus Mainka / Shutterstock

В пятницу, 3 октября, Управление воздушного движения Германии (DFS) ограничило полеты в аэропорту Мюнхена после предупреждения о дронах. Ситуация затронула около 6.5 тыс. пассажиров — 23 рейса перенаправили, 12 отменили, еще 46 вылетов были отложены. Установить местонахождение операторов дронов полиция не смогла. Полеты возобновили утром 4 октября.

Как сообщил позднее Bild со ссылкой на секретный доклад Федеральной полиции, замеченные над аэропортом Мюнхена дроны были военными разведывательными беспилотниками. Вечером в четверг, 2 октября, аэропорт Мюнхена также закрывался на несколько часов из-за дронов. Улететь не смогли 3 тыс. пассажиров.

В последние дни дроны были замечены возле аэропортов нескольких европейских городов. Лидеры ЕС обсуждают создание так называемой стены против беспилотников.

Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона».

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Германия Франкфурт беспилотники аэропорты
Материалы по теме
Аэропорт Мюнхена закрыли из-за беспилотников
Политика
Bild узнал, что замеченные над Мюнхеном дроны были военными
Политика
Глава МВД Баварии анонсировал законопроект о сбивании дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Военные уничтожили в Воронежской области около десяти дронов Политика, 05:54
Во Львове и Чернигове прогремели взрывы Политика, 05:41
Титул «Мисс Россия — 2025» завоевала Анастасия Венза из Подмосковья Общество, 05:25
Китай построил на военной базе макеты правительственных зданий Тайваня Политика, 05:20
На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасательные операции Общество, 04:52
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Оператора-любителя задержали за запуск дрона в аэропорту Франкфурта Политика, 04:22
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили полеты Общество, 04:19
Трамп направит в Иллинойс 300 нацгвардейцев вопреки протесту губернатора Политика, 04:07
Патрушев рассказал о реакции Запада на заявления Путина Политика, 03:39
Украинские власти сообщили о перебоях со светом и водой в Запорожье Политика, 03:13
Вучич заявил о подготовке стран мира к военному конфликту Политика, 03:07
МВД Грузии обвинило оперного певца в призывах к свержению власти Политика, 02:50
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31