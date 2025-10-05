Оператора-любителя задержали за запуск дрона в аэропорту Франкфурта

В аэропорту Франкфурта-на-Майне задержали мужчину, запустившего беспилотник. Задержанный оказался оператором-любителем, ему грозит штраф в крупном размере. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на заявление представителя местной полиции. По информации издания, на выполнение полетов инцидент не повлиял.

Согласно данным правоохранительных органов, 41-летний мужчина хотел протестировать недавно приобретенный беспилотник. После того, как он запустил дрон в беспилотной зоне аэропорта Франкфурта, его задержала полиция.

По информации Bild, задержанный является гражданином Хорватии.

Представитель правоохранительных органов отметил, что признаки связи мужчины с Россией отсутствуют. В отношении задержанного возбуждено производство об административном правонарушении.

В пятницу, 3 октября, Управление воздушного движения Германии (DFS) ограничило полеты в аэропорту Мюнхена после предупреждения о дронах. Ситуация затронула около 6.5 тыс. пассажиров — 23 рейса перенаправили, 12 отменили, еще 46 вылетов были отложены. Установить местонахождение операторов дронов полиция не смогла. Полеты возобновили утром 4 октября.

Как сообщил позднее Bild со ссылкой на секретный доклад Федеральной полиции, замеченные над аэропортом Мюнхена дроны были военными разведывательными беспилотниками. Вечером в четверг, 2 октября, аэропорт Мюнхена также закрывался на несколько часов из-за дронов. Улететь не смогли 3 тыс. пассажиров.

В последние дни дроны были замечены возле аэропортов нескольких европейских городов. Лидеры ЕС обсуждают создание так называемой стены против беспилотников.

Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона».