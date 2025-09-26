Как ЕС собирается защититься «стеной дронов» от России

Министры обороны девяти стран ЕС и Украины обсудят создание «стены дронов» на восточной границе НАТО. Ранее некоторые из них обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства. Подробнее — в материале РБК

На 26 сентября назначена видеоконференция министров обороны девяти государств — членов ЕС и Украины; она пройдет при участии еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса. На повестке — проект «стена дронов», подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников. Эта идея стала обсуждаться в связи с участившимися в последние две недели случаями нарушения воздушного пространства стран блока неопознанными беспилотниками. В некоторых европейских странах считают, что их запускала Россия.

10 сентября Польша заявила, что «огромное количество российских дронов» вошло в ее воздушное пространство; Варшава охарактеризовала это как «акт агрессии». Ее партнеры по ЕС и НАТО предположили, что нарушение границы было намеренным. В тот же день Минобороны России сообщило, что российские ударные беспилотники использовались для поражения целей на западе Украины и «объекты для поражения на территории Польши не планировались». Москва также предложила Варшаве провести консультации по инциденту; Польша на это не ответила.

12 сентября НАТО дало старт миссии «Восточный часовой» (Eastern Sentry). Ее задача — «устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников»; в рамках этой миссии самолеты стран альянса патрулируют воздушное пространство на восточном фланге блока.

19 сентября Эстония обвинила Россию в том, что три ее истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство республики; самолеты союзников их перехватили. Москва эти обвинения отвергла: согласно заявлению Минобороны России, полеты МиГов проходили по всем правилам без нарушения границ других стран. Эстония по этому поводу впервые за 34 года своей независимости созвала заседание Совета Безопасности ООН — оно прошло 22 сентября, каких-либо решений на нем принято не было.

22 и 25 сентября о дронах над своей территорией сообщила Дания — из-за неопознанных БПЛА властям страны дважды пришлось закрыть аэропорт в городах Копенгаген и Ольборг; беспилотники были замечены также над аэропортами в городах Сеннерборг и Эсбьерг и над авиабазой Скридструп. Прямых обвинений в адрес России не последовало. Тем не менее российское посольство в Копенгагене выступило с заявлением, что эти инциденты — «срежессированная провокация», которую используют «как повод для дальнейшей эскалации напряженности», и что Москва «категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам». 25 сентября глава Министерства обороны королевства Троельс Лунд Поульсен заявил: прямых доказательств, что это были российские дроны, нет.

22 сентября беспилотники также наблюдались над территорией Норвегии. Из-за этого свою работу приостановил аэропорт в Осло. МИД Норвегии 25 сентября сообщил, что расследование на данном этапе не выявило связи между инцидентами в Норвегии и Дании и что Осло произошедшее над своей территорией с какой-либо конкретной страной на связывает. Из-за инцидентов с дронами и самолетами Польша и Эстония задействовали ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает консультации союзников, если, по оценке одного из них, его территориальная целостность, политическая независимость и безопасность оказываются под угрозой. Созвать такие консультации планирует и Дания.

В чем суть инициативы

Впервые идею создания «стены из дронов» высказала в мае 2024-го глава МВД Литвы Агне Билотайте. Со временем инициативу поддержали Германия, Польша, Финляндия и другие страны Балтии, но до последнего времени предметно она не обсуждалась.

О необходимости финансирования этого проекта 10 сентября заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, когда выступала перед Европарламентом с речью о состоянии дел в ЕС. «Нет никаких сомнений: восточный фланг Европы обеспечивает безопасность всей Европы. От Балтийского до Черного моря. Именно поэтому мы должны инвестировать в его поддержку <...> Мы должны прислушаться к призыву наших балтийских друзей и построить стену из беспилотников», — заявила она спустя всего несколько часов после инцидента с беспилотниками в Польше.

Как заявил представитель ЕК Томас Ренье, запланированная на пятницу видеоконференция министров обороны должна закончиться «конкретными результатами», а не просто «красивыми заявлениями». Других деталей он не раскрыл.

В интервью Euractiv еврокомиссар Кубилюс признал, что пока ЕС не располагает необходимыми техническими возможностями для обнаружения дронов. «Может быть, у нас есть хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у дронов своя специфика: они летают очень низко, и они очень маленькие», — отметил он. Поэтому первым шагом по исправлению ситуации, продолжил еврокомиссар, должно стать получение в кратчайшие сроки систем обнаружения БПЛА. По оценкам Кубилюса, реализация проекта займет «около года».

Примечательно, что приглашение к консультациям по поводу «стены дронов» изначально получили Эстония, Латвия, Финляндия, Литва, Польша, Румыния, Болгария, а также Дания. Участие граничащих с Украиной Словакии и Венгрии не предполагалось. Тем не менее 24 сентября Ренье заявил, что словацкая сторона все-таки примет участие в дискуссии. «Я не буду говорить от лица Венгрии. Это решение Венгрии», — отметил Ренье, отвечая на вопрос, означает ли неучастие венгерской стороны в консультациях отказ Будапешта от присоединения к инициативе.

EUObserver отмечает, что подключение к проекту «дружественных России» Словакии и Венгрии принципиально: если они откажутся, то в европейской «стене дронов» останется гигантский пробел, поскольку общая граница этих двух стран с Украиной простирается более чем на 200 км. Тем не менее власти Венгрии до сих пор публично не высказывались как по поводу участия в грядущей конференции, так и по самой инициативе в целом. Венгерский премьер Виктор Орбан, комментируя инцидент в Польше, отмечал: эта ситуация доказывает, что призывы Будапешта к миру в российско-украинском конфликте «разумны и рациональны».

Как ожидается, представители НАТО «на техническом уровне» также примут участие во встрече по «стене дронов». 23 сентября Североатлантический совет после проведенного по просьбе Эстонии заседания выпустил заявление, в котором предупредил Москву о возможности военного ответа на инциденты с нарушением воздушного пространства. «Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники будут использовать все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания любых угроз со всех направлений в соответствии с международным правом», — говорится в нем.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос журналистов, готовы ли страны альянса сбивать российские самолеты и БПЛА, заявил, что соответствующие решения «принимаются в режиме реального времени и всегда основываются на доступных сведениях об угрозе».

По данным Bloomberg, страны НАТО разошлись во мнении, как реагировать на нарушение воздушного пространства со стороны России. Если президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал к «демонстрации силы», то министр обороны Германии Борис Писториус предупредил союзников о риске «ловушки эскалации». Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны альянса должны сбивать российские самолеты, если те нарушат их воздушное пространство.

Окончательный вариант схемы финансирования «стены дронов» фон дер Ляйен может представить на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября, сообщило Politico со ссылкой на два дипломатических источника.

Как реагируют Украина, Россия и Белоруссия

С украинской стороны идею «стены дронов» прокомментировал глава офиса президента Андрей Ермак: 19 сентября в своем телеграм-канале он подтвердил участие Киева в консультациях, а также отметил, что надо «делать ставку на ИИ, который будет у БПЛА, как у ударных, так и у зенитных». Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя польский инцидент, назвал его «крайне опасным» для Европы. «Будут ли следующие шаги, все полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий», — написал он в своем аккаунте и призывал дать России «общий ответ всех партнеров».

Инициативу по созданию «стены дронов» Россия пока никак не комментировала — как и Белоруссия, которая оказалась вовлечена в события 10 сентября. Как только стало известно об инциденте, Минск сообщил, что уничтожил над своей территорией некие «заблудившиеся» беспилотники и что Белоруссия обменивалась информацией о ситуации в небе с Польшей и Литвой, уведомив их о приближении дронов. «Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы», — заявил белорусский Генштаб.

Россия в целом отвергает обвинения в причастности к инцидентам с дронами. На заседании Совета Безопасности ООН 22 сентября первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал голословными утверждения, что дроны в Польше были российскими. «Ни одного подтвержденного доказательства того, что эти дроны имели российское происхождение, до сих пор не представлено», — сказал он.