Полиция Норвегии получила сообщение о дроне на газовом месторождении

Фото: Rodrigo Freitas / Getty Images

В Норвегии полиция получила сообщение о беспилотнике на газовом месторождении Equinor в Северном море, сообщает VG со ссылкой на полицию. Это подтвердил оперативный дежурный Роджер Литлатун.

«Сегодня вечером [29 сентября] мы получили сообщение о том, что был замечен беспилотник. Есть сотрудники, которые это наблюдали », — говорит он.

По данным норвежской газеты, аппарат заметили на платформе Слейпнер — это шельфовое нефтегазовое месторождение на континентальном шельфе Норвегии в Северном море.

Полиция запустила внутреннее оповещение, сотрудники пока собирают информацию вместе с разведкой.

Официальный представитель Equinor Магнус Франтцен Эйдсволд заявил, что компания не разглашает деталей, касающихся сообщений о наблюдениях, и сослался на полицию.

Начальник оперативного штаба Ларс Лыккандер Ауне отметил, что подавляющее большинство сообщений о беспилотниках в итоге оказываются не дронами, а имеют естественное объяснение.

«Это могут быть легкомоторные самолеты, звезды на небе или другие атмосферные явления, — пояснил Ауне.

Ранее, 22 сентября, тревогу из-за дронов объявили на военных объектах в Осло, были задержаны два гражданина Сингапура по подозрению в причастности к инциденту. По словам начальника оперативного отдела Эйвинда Хаммерсвольда, именно силы обороны обнаружили беспилотники.

В середине сентября Польша обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства беспилотниками. Российское посольство в Варшаве назвало обвинения в адрес Москвы бездоказательными и сообщило, что беспилотники летели со стороны Украины.

После этого Франция, Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Чехия, Португалия и Италия присоединились к операции НАТО «Восточный часовой» (Eastern Sentry) в Польше.

19 сентября Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. Москва эти обвинения также отвергает. По данным Минобороны России, маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова.