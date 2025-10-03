 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Норвегии задержали трех граждан Германии по подозрению в запуске БПЛА

Аэропорт Му-и-Ране
Аэропорт Му-и-Ране (Фото: Skistar / Wikipedia)

Трех граждан Германии задержали в аэропорту Росволл в Му-и-Ране в Норвегии за незаконное использование дронов, передает Helgelendingen.

«Им по 20 с небольшим лет, и они подозреваются в нарушении правила о запрете полетов в пределах 5 км от аэропорта», — сообщили в полиции. В настоящее время всех троих отпустили.

Полиция расследует возможные наблюдения дронов у аэропортов и объектов инфраструктуры, говорится в пресс-релизе полиции, возбуждено несколько дел о полетах беспилотников вблизи аэропортов, военных объектов и критически важной инфраструктуры.

Полиция допрашивает свидетелей и сообщивших об инцидентах. Есть несколько задержаний. Помимо задержания трех мужчин, полицейские поймали гражданина Китая за управление дроном в районе аэропорта Хелле в Сволвере. Пилоту дрона выписали штраф, а БПЛА изъяли. Кроме того, мужчине выдано предварительное уведомление о депортации из Норвегии.

Полиция Норвегии получила сообщение о дроне на газовом месторождении
Политика
Фото:Rodrigo Freitas / Getty Images

Ранее, 22 сентября, тревогу из-за дронов объявили на военных объектах в Осло, были задержаны два гражданина Сингапура по подозрению в причастности к инциденту. По словам начальника оперативного отдела Эйвинда Хаммерсвольда, БПЛА обнаружили именно силы обороны.

Позже, 30 сентября, в Норвегии полиция получила сообщение о беспилотнике на газовом месторождении Equinor в Северном море. По данным норвежской газеты, аппарат заметили на платформе Слейпнер — это нефтегазовое месторождение на континентальном шельфе Норвегии в Северном море. Полиция запустила внутреннее оповещение, сотрудники пока собирают информацию вместе с разведкой.

В полиции заявили, что в связи с повышенным вниманием к дронам все больше людей сообщают о подозрительных объектах. Это не обязательно означает рост числа нарушений, но увеличивает поток информации, что положительно сказывается на безопасности.

