Политика⁠,
0

Spiegel узнал о пролетах дронов в Германии над военными объектами

Spiegel: Германия расследует пролеты дронов над военными и другими объектами
Дроны были замечены в двух северных землях Германии — они летали над военными, промышленными, административными объектами. Власти начали расследование
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Германии расследуют пролеты беспилотников над важными объектами критической инфраструктуры в городе Киль на севере страны, сообщает Spiegel со ссылкой на внутреннюю служебную записку правительства.

По данным издания, дроны могли проводить наблюдение и замеры местной электростанции, заводской территории компании Thyssenkrupp, работающей с ВМС, нефтеперерабатывающего завода Heide, парламента земли Шлезвиг-Гольштейн, университетской клиники и др. Было установлено, что они летали по параллельным траекториям, что говорит о скоординированности их работы.

Кроме того, по данным Spiegel, дроны были замечены в земле Мекленбург — Передняя Померания, в частности над командованием ВМС в городе-порту Росток.

Еuractiv описал, как инциденты с дронами подорвали позиции премьера Дании
Политика
Матте Фредериксен

В сентябре несколько европейских стран столкнулись с появлением в их воздушном пространстве дронов. Некоторые из них граничили с Россией или Украиной (например, Польша, которая заявила о нарушении воздушного пространства примерно 20 дронами), другие — нет (это, например, Дания). Россия отвергала причастность к этим инцидентам.

Власти Германии в связи с участившимися случаями появления дронов в европейском небе хотят создать совместный центр противодействия, к работе которого привлекут полицию и бундесвер. Глава МВД страны Александр Добриндт также собирается внести законопроект, который разрешит военным в случае необходимости сбивать дроны; пока это возможно только над казармами или их окрестностями.

Spiegel отмечает, что при всем этом наибольшей проблемой остается обнаружение дронов. Низкая высота полета и малый размер часто делают их невидимыми для радаров, то есть заметить их можно только визуально.

