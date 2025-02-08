В аэропорту Софии задержали несколько рейсов из-за неизвестного БПЛА
В аэропорту болгарской столицы София были задержаны три рейса на прилет и три на вылет из-за появившегося на его территории неизвестного дрона, передает NovaTV со ссылкой на представителя аэропорта.
Кому принадлежал БПЛА и с какой целью он летал в районе аэропорта, не установлено.
Впервые о беспилотнике телеканал сообщил вечером 7 февраля (около полуночи по московскому времени).
Представитель Национального управления по расследованию авиационных происшествий на воздушном, водном и железнодорожном транспорте Христо Христов допустил, что появление дрона в районе аэропорта могло иметь «серьезные последствия», так как аппарат мог задеть двигатели самолета или повредить другие его системы.
Сотрудник управления добавил, что для полета такого беспилотника нужно получать разрешение в Управлении гражданской авиации. «Такое разрешение не запрашивалось. Это незаконный рейс. Я не знаю, для каких целей», — сказал Христов.
Он рассказал, что за полтора месяца это не первый случай появления БПЛА в районе аэропорта, а второй или третий. Христов выразил мнение, что подобные инциденты следует рассматривать как преступления из-за их общественной опасности.
В соседней Румынии не раз заявляли об обнаружении упавших беспилотников или их фрагментов, в некоторых случаях власти заявляли о «российском происхождении» дронов. Например, в сентябре прошлого года, как заявляло румынское Минобороны, такие фрагменты нашли в районе населенного пункта Периправа, который находится на берегу Дуная, где проходит граница между Украиной и Румынией.
После этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у румынских властей нет фактов, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России.
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