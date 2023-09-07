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Война санкций ,  
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Кремль предупредил о последствиях передачи Украине российских активов

Песков назвал незаконным актом планы США передать Киеву часть российских активов
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Война санкций
Госсекретарь Блинкен ранее анонсировал передачу Киеву части российских активов, заблокированных в США, для поддержки украинских ветеранов. Российские власти сравнивали подобную практику с «грабежом»
Фото: Mark Kolbe / Getty Images
Фото: Mark Kolbe / Getty Images

Россия считает незаконными актами все случаи блокировок, ареста или удержания государственной или частной собственности за рубежом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Так он ответил на просьбу прокомментировать планы США передать Украине часть российских активов, заблокированных в рамках санкций.

«Восприняли абсолютно негативно», — сказал он.

Песков назвал «нонсенсом» утверждения, что для «продолжения этого беззакония» есть юридические основания. В дальнейшем использование заблокированных российских активов приведет к судебным разбирательствам, уверены в Кремле. «Какие-либо утверждения, что им удалось найти юридические основания для продолжения этого беззакония, являются юридическим нонсенсом. Они в дальнейшем так или иначе приведут к судебным разбирательствам. Ни один из случаев подобного незаконного удержания не будет оставлен без внимания... Просто так это оставлено не будет», — сказал он.

Прибывший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что часть активов российских бизнесменов, против которых Вашингтон ввел санкции, будет направлена на поддержку украинских ветеранов. По его словам, те, кто «способствовал» началу военных действий, должны понести наказание. Деталей о том, о какой сумме идет речь и чьи активы будут задействованы, глава Госдепа не привел.

Песков сообщил, что судебные процессы по поводу заблокированных средств уже ведутся и некоторые российские предприниматели уже достигли успеха в разных странах. «В том числе в обжаловании незаконных действий следственного характера, в их адрес проведения незаконных обысков», – указали в Кремле.

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После начала российской военной операции под западные санкции попал целый ряд крупных российских бизнесменов и топ-менеджеров. США и ЕС уже заявляли, что рассматривают возможности использования их замороженного имущества для помощи Украине. Президент России Владимир Путин сравнивал такую практику с воровством. 

Вашингтон уже конфисковал активы основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, а генпрокурор США разрешил передать их Киеву. МИД России назвал это «грабежом по политическим мотивам».

Страны ЕС не пришли к соглашению об изъятии замороженных российских активов. Как указывали в правительстве Нидерландов, основными препятствием являются юридические вопросы и возражения со стороны Германии.

Оспорить санкции ЕС решили многие российские предприниматели, в их числе Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен, Геннадий Тимченко, Дмитрий Пумпянский, Михаил Гуцириев, Андрей Мельниченко и другие. На данный момент отмены ограничительных мер Брюсселя удалось добиться только одному бизнесмену – бывшему гендиректору онлайн-ретейлера Ozon Александру Шульгину.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине санкции российские активы Дмитрий Песков Энтони Блинкен
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