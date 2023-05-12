Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 82,89 (-1,26) Инвестиции, 11 мая, 16:21 Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 75,88 (-0,81) Инвестиции, 11 мая, 16:21
WSJ назвала преемницу Маска на посту гендиректора Twitter Бизнес, 04:38
Умер актер из «12 стульев» и «Бронзовой птицы» Олег Севастьянов Общество, 04:35
Блинкен пообещал восполнить нехватку оружия, если Киев попросит Политика, 04:12
Полицейские и пожарные пострадали при взрыве в квартире в Германии Общество, 04:07
Захарова назвала грабежом конфискацию активов Малофеева в США Политика, 03:45
Зеленскому отказали в выступлении на «Евровидении» Политика, 03:32
В Запорожье и Херсоне прогремели взрывы Политика, 03:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Алаудинов усомнился в способности ВСУ достичь чего-то сверхъестественного Политика, 02:44
В подмосковном поселке загорелся жилой дом Общество, 02:41
Минюст предложил допускать до судебного процесса только адвокатов Общество, 02:14
Суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогера Лерчек и ее мужа Общество, 02:02
Конгрессмен Шерман заявил о праве США делать деньги из воздуха Политика, 01:42
ЦБ описал сценарий восстановления экономики в течение двух лет Экономика, 01:25
Израиль возобновил удары по сектору Газа Политика, 01:05
Политика ,  
0 

Захарова назвала грабежом конфискацию активов Малофеева в США

В МИД России назвали неприкрытым грабежом конфискацию активов Малофеева в США

Конфискация в США активов основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева — это неприкрытый грабеж по политическим мотивам, заявила официальный представитель МИД России Марии Захарова.

«Путем неправовых манипуляций власти США занимаются конфискацией имущества неугодных им иностранных граждан — вопреки фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности», — считает Захарова.

По ее словам, «в Вашингтоне даже не скрывают, что случай с активами К.В.Малофеева далеко не последний, и там намерены продолжать подобную вопиющую практику экспроприации частных средств».

Конфисковать активы Малофеева американский суд разрешил в начале февраля этого года. Накануне, 10 мая, генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил передать их Украине. Он отметил, что это первая, но не последняя передача арестованных российских средств в пользу Киева.

Малофеев находится под западными санкциями с 2014 года. Украина, ЕС, США и Канада посчитали, что возглавляемый им фонд оказывал поддержку ополченцам в Донбассе. В разговоре с Forbes бизнесмен отметил, что аресту в США подверглись его инвестиции, которые заморожены еще с 2014 года.

Теги
МИД Мария Захарова Константин Малофеев конфискация США
Материалы по теме
Генпрокурор США напомнил о передаче Украине активов миллиардера Малофеева
Политика
Захарова сравнила молчание Запада по покушению на Малофеева с поддержкой
Политика
Малофеев после информации о покушении заявил, что с ним все в порядке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter