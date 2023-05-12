Захарова назвала грабежом конфискацию активов Малофеева в США

Конфискация в США активов основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева — это неприкрытый грабеж по политическим мотивам, заявила официальный представитель МИД России Марии Захарова.

«Путем неправовых манипуляций власти США занимаются конфискацией имущества неугодных им иностранных граждан — вопреки фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности», — считает Захарова.

По ее словам, «в Вашингтоне даже не скрывают, что случай с активами К.В.Малофеева далеко не последний, и там намерены продолжать подобную вопиющую практику экспроприации частных средств».

Конфисковать активы Малофеева американский суд разрешил в начале февраля этого года. Накануне, 10 мая, генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил передать их Украине. Он отметил, что это первая, но не последняя передача арестованных российских средств в пользу Киева.

Малофеев находится под западными санкциями с 2014 года. Украина, ЕС, США и Канада посчитали, что возглавляемый им фонд оказывал поддержку ополченцам в Донбассе. В разговоре с Forbes бизнесмен отметил, что аресту в США подверглись его инвестиции, которые заморожены еще с 2014 года.