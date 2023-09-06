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Война санкций ,  
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Суд ЕС отказался снять санкции с Тимченко, Гуцериева и Пумпянского

Суд ЕС отказался снять санкции с Тимченко, Гуцериева, Худавердяна и Пумпянского
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Война санкций
Российские бизнесмены требовали отменить санкции Евросоюза, введенные либо из-за подавления протестов в Белоруссии, либо из-за боев на Украине. Тимченко в 2014-м рассказывал, что не против санкций, готов с ними жить ради стимула
Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press
Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски бизнесменов Геннадия Тимченко, Тиграна Худавердяна, Дмитрия Пумпянского и Михаила Гуцериева по отмене санкций, введенные из-за протестов в Белоруссии и военной операции России на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Да, суд отклонил сегодня все иски от российских бизнесменов», — сообщили в пресс-службе.

На сайте суда на момент подготовки материала было опубликовано решение по Пумпянскому. Суд признал (.pdf), что тот «не играл непосредственной роли в военном наступлении на Украине», однако вовлечен в нефтегазовый сектор экономики России, значимый для Москвы. Его включение в санкционный реестр сочтено обоснованным.

Пумпянский находится под европейскими санкциями с прошлого марта, после их введения он покинул совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК), перестал быть ее бенефициаром, а также вышел из руководства «Синары». Его состояние Forbes оценивает в $1,7 млрд. Пумпянский жаловался, что вместе с семьей стал «заложником» санкционной политики Запада.

Тимченко попал под европейские санкции в феврале прошлого года, частично их ввели еще в 2014-м, после присоединения Россией полуострова Крым, что не было признано большей частью международного сообщества. Тогда Тимченко говорил «пусть будут санкции, я не против» и отказывался их оспорить по совету президента Владимира Путина. Он также рассказывал, что «готов жить под санкциями», они не только проблема, «но и стимул».

Персональные санкции он все-таки оспорил в июне 2022-го и потребовал признать ошибкой утверждение ЕС, что является давним знакомым и одним из доверенных лиц Путина. Forbes оценивает его состояние в $18,5 млрд.

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Бизнесмен Михаил Гуцериев попал в санкционный реестр ЕС летом 2021 года в связи с подавлением протестов в Белоруссии. ЕС объяснил введение санкций против российского бизнесмена тем, что он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому имеет влияние в политической элите Белоруссии. Оценивая международные санкции против России, введенные в 2022-м, он сказал, что «как раньше уже не будет», а масштаб влияния ограничений на социально-экономическое развитие страны оценят только следующие поколения. Его состояние — $3,5 млрд.

Санкции против Тиграна Худавердяна ввели в марте 2022 года, тогда он занимал должность директора «Яндекса» в России. В пояснениях к санкционному листу говорилось, что в начале марта бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей об операции на Украине. На следующий день после введения санкций Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
санкции ЕС Евросоюз суд ЕС Тигран Худавердян Михаил Гуцериев Дмитрий Пумпянский Геннадий Тимченко

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