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Экономика ,  
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Суд ЕС впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена

Суд ЕС впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена Шульгина
Суд Евросоюза принял прецедентное решение, постановив отменить санкции против бывшего главы Ozon Александра Шульгина, введенные в апреле 2022 года. До этого были только решения о снятии санкций с родственников бизнесменов
Александр Шульгин
Александр Шульгин (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Европейский суд общей юрисдикции, базирующийся в Люксембурге, постановил снять санкции Евросоюза с бывшего гендиректора интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина, введенные в апреле 2022 года, следует из текста судебного решения, вынесенного 6 сентября. Решение о снятии санкций с Шульгина вступит в силу после истечения срока на апелляцию со стороны Совета ЕС.

8 апреля 2022 года Совет ЕС ввел персональные санкции против Шульгина, обосновав их тем, что тот является «ведущим (влиятельным) бизнесменом» (leading businessperson) и генеральным директором Ozon. «24 февраля 2022 года он [Шульгин] участвовал во встрече олигархов в Кремле с президентом Владимиром Путиным, где обсуждался ход действий в свете западных санкций», — говорилось в мотивировке ЕС. Речь идет о встрече Путина с российским бизнесом (на ней было около 40 предпринимателей и менеджеров) в день начала специальной военной операции на Украине.

На массиве европейских санкций, введенных в отношении россиян после начале операции на Украине, это прецедент: впервые суд принимает решение о снятии санкций с «бизнес-персоны», сказал РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов. До этого были только судебные решения о снятии санкций с родственников подсанкционных бизнесменов — матери Евгения Пригожина Виолетты и сына Дмитрия Мазепина Никиты (последнее решение было частичным и касалось только профессиональной деятельности Никиты Мазепина как автогонщика, а в остальном санкции были сохранены).

11 апреля 2022 года Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава совета директоров в связи с введенными против него санкциями. Совет Евросоюза позже скорректировал формулировку в обосновании санкции, уточнив, что Шульгин является бывшим главой Ozon. Однако в обосновании осталось указание на то, что Шульгин «вовлечен в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник доходов для правительства» России.

Шульгин оспаривал позицию ЕС, согласно которой его можно назвать «ведущим бизнесменом». Нельзя исключать, что даже после отставки гендиректора такой крупной интернет-группы, как Ozon, его можно по-прежнему считать влиятельным бизнесменом, аргументировал суд, однако Совет ЕС не предоставил никаких доказательств, почему это должно быть верно в отношении экс-главы Ozon.

«Основным вопросом для суда была именно его управленческая роль в качестве гендиректора Ozon, и тот факт, что он ее покинул, очевидно, стало определяющим фактором», — пояснил Шумилов.

Важнейшим элементом решения по Шульгину является то, что суд фактически дал определение тому, что такое «leading businessperson», подчеркивает юрист (Совет ЕС не давал определений этому выражению). По мнению суда, Совет ЕС вкладывал в него следующий смысл: либо это бизнесмен, находящийся наверху ренкинга бизнесменов, либо лицо, которое там не находится, но которое тем не менее может таковым считаться в силу его роли в крупнейших компаниях или величины его активов.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
санкции ЕС суд ЕС Александр Шульгин

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

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