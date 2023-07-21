В ЕС заявили о неготовности конфисковать российские активы из-за Германии

Европа пока не готова принять меры для передачи Украине замороженных российских активов, это связано с юридическими вопросами и возражениями Берлина. Глава ЕК ранее сообщила о подготовке правовой базы для конфискации активов

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Власти стран Евросоюза еще не пришли к соглашению в вопросе изъятия замороженных российских активов и передаче их на восстановление Украины, сообщил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен.

Ван Леувен выступил на форуме по безопасности в институте Аспена (Колорадо), трансляция мероприятия шла на YouTube. Ведущий поинтересовался у него, на какой стадии находятся обсуждения судьбы замороженных российских активов.

Советник нидерландского премьера ответил, что Брюссель пока не продвинулся в этом вопросе. «Мы еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине. Причины в возражениях Германии и юридических вопросах», — сказал он, отметив, что для передачи активов Украине нужны законные основания. О возражениях Берлина писала Financial Times: по данным издания, немецкие чиновники опасаются юридических рисков, хотя и выступают за то, чтобы Россия возместила Украине ущерб от военных действий.

В мае представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что в странах ЕС заблокировано свыше €200 млрд ($215 млрд) активов российского Центробанка. Также, по данным ЕК, заморожены €24,1 млрд активов, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам и компаниям.

ЕС с прошлого года изучает возможности использования замороженных средств в интересах Украины. Как отмечает Bloomberg, пока в Брюсселе не видят «надежного юридического пути», позволяющего конфисковать активы лишь на том основании, что они попали под санкции. Агентство писало, что взамен ЕС рассматривает несколько вариантов использования средств, в том числе передачу на восстановление Украины доходов, полученных от реинвестирования. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Брюссель до конца лета подготовит юридическое предложение о передаче активов Киеву.

Кремль называет незаконным арест российских активов и заявляет, что «любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу». Россия требует их разблокировки. Президент Владимир Путин отмечал, что действия Запада схожи с воровством и оно «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом».