Блинкен анонсировал передачу активов российских бизнесменов ветеранам ВСУ

США направят активы на помощь украинским военным, сообщил Блинкен, не уточнив, о какой сумме речь. Россия называет конфискацию имущества бизнесменов воровством и обещает нестандартный ответ

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Часть активов российских бизнесменов, против которых США ввели санкции, будут направлены на поддержку украинских военных ветеранов. Об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Киеве.

«Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции», — сказал он, добавив, что те, кто «способствовал» началу военных действий, должны понести наказание.

Блинкен не уточнил, о какой сумме речь, и не пояснил, чьих именно активов коснется решение.

В феврале 2023 года суд в США разрешил передать Киеву $5,4 млн, которые конфисковали у миллиардера, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева; Вашингтон посчитал, что бизнесмен пытался обойти введенные против него в 2014 году санкции. Затем это решение одобрил генпрокурор Меррик Гарланд, отметив, что, хотя это первая передача конфискованных росийских средств на восстановление Украины, «она не будет последней».

По данным Reuters, по состоянию на февраль сформированная Минюстом США межведомственная группа KleptoCapture временно арестовала и другие активы российских бизнесменов, в том числе яхту стоимостью $300 млн, но суд еще не выносил постановлений о конфискации. В задачи этой группы входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами».

Всего с начала полномасштабных боев на Украине США конфисковали или способствовали изъятию российских активов на общую сумму более $1 млрд по всему миру, сообщал канал CBS. В Минюсте заявили, что добиваются разрешения конгресса направить их на помощь Киеву.

Власти России называют конфискацию активов бизнесменов воровством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Москва будет искать «нелинейные, нестандартные варианты ответа» на такие действия. В апреле в стране приняли закон, по которому в случае конфискации в западных странах активов российских граждан связанное с такими государствами имущество в России переведут во временное управление.