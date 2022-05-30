Авен и Фридман оспорили в суде ЕС решение ввести против них санкции
Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который в конце февраля ввел против них санкции в связи с военной спецоперацией России на Украине, сообщил ТАСС представитель трибунала.
Суд зарегистрировал иск Авена 23 мая, а Фридмана — 24-го.
Информация об этих исках есть в картотеке суда (1, 2). Деталей не сообщается.
РБК направил запрос в пресс-службу Альфа-банка (Авен и Фридман покинули его совет директоров после попадания под санкции).
Forbes оценивает состояние Авена и Фридмана в $4,6 млрд и $12,9 млрд. Евросоюз ввел санкции против предпринимателей 28 февраля. В публикации в официальном журнале ЕС о санкциях утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией [президента России] Владимира Путина». Ограничительные меры предусматривают заморозку активов в ЕС и запрет на въезд.
Бизнесмены назвали решение Евросоюза необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу и обещали оспорить введенные санкции.
Кроме них иск к Совету ЕС в Европейский суд общей юрисдикции подал владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он также считает введенные против него санкции незаконными, сообщил РБК представитель предпринимателя. Апелляцию на решение ЕС об ограничительных мерах направил и Алишер Усманов, узнал Bloomberg.