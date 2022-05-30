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Война санкций ,  
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Авен и Фридман оспорили в суде ЕС решение ввести против них санкции

Российские миллиардеры решили оспорить санкции Евросоюза, под которые попали в конце февраля. Ранее Авен и Фридман заявили, что считают решение ЕС необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб бизнесу
Михаил Фридман и Петр Авен
Михаил Фридман и Петр Авен (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который в конце февраля ввел против них санкции в связи с военной спецоперацией России на Украине, сообщил ТАСС представитель трибунала.

Суд зарегистрировал иск Авена 23 мая, а Фридмана — 24-го.

Информация об этих исках есть в картотеке суда (1, 2). Деталей не сообщается.

РБК направил запрос в пресс-службу Альфа-банка (Авен и Фридман покинули его совет директоров после попадания под санкции).

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Бизнес
Михаил Фридман

Forbes оценивает состояние Авена и Фридмана в $4,6 млрд и $12,9 млрд. Евросоюз ввел санкции против предпринимателей 28 февраля. В публикации в официальном журнале ЕС о санкциях утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией [президента России] Владимира Путина». Ограничительные меры предусматривают заморозку активов в ЕС и запрет на въезд. 

Бизнесмены назвали решение Евросоюза необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу и обещали оспорить введенные санкции.

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Кроме них иск к Совету ЕС в Европейский суд общей юрисдикции подал владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он также считает введенные против него санкции незаконными, сообщил РБК представитель предпринимателя. Апелляцию на решение ЕС об ограничительных мерах направил и Алишер Усманов, узнал Bloomberg.

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