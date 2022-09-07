Минобороны России сообщило о взятии села Кодема
Подразделения российских вооруженных сил взяли при наступлении село Кодема, расположенной к юго-востоку от Бахмута, говорится в сводке Минобороны.
«В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден <...> населенный пункт Кодема», — отмечается в сообщении.
Оборонное ведомство также сообщило, что украинские вооруженные силы приостановили попытки наступать на николаево-криворожском направлении из-за больших потерь в живой силе и технике. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении», — отмечается в сводке.
«В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции», — говорится в сообщении.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
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