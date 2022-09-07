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Военная операция на Украине ,  

Минобороны России сообщило о взятии села Кодема

Минобороны России сообщило о взятии села Кодема в 50 км от Донецка
Военные установили полный контроль над селом в результате наступления в Донецкой народной республике. В Минобороны также сообщили о приостановке контрнаступления украинских войск на юге страны из-за больших потерь *

Подразделения российских вооруженных сил взяли при наступлении село Кодема, расположенной к юго-востоку от Бахмута, говорится в сводке Минобороны.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден <...> населенный пункт Кодема», — отмечается в сообщении.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Оборонное ведомство также сообщило, что украинские вооруженные силы приостановили попытки наступать на николаево-криворожском направлении из-за больших потерь в живой силе и технике. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении», — отмечается в сводке.

«В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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