Минобороны России сообщило о взятии села Кодема в 50 км от Донецка

Военные установили полный контроль над селом в результате наступления в Донецкой народной республике. В Минобороны также сообщили о приостановке контрнаступления украинских войск на юге страны из-за больших потерь *

Подразделения российских вооруженных сил взяли при наступлении село Кодема, расположенной к юго-востоку от Бахмута, говорится в сводке Минобороны.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден <...> населенный пункт Кодема», — отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство также сообщило, что украинские вооруженные силы приостановили попытки наступать на николаево-криворожском направлении из-за больших потерь в живой силе и технике. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении», — отмечается в сводке.

«В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Читайте на РБК Pro Pro «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше Саммари Pro Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Инструкции Pro На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис Статьи Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro Вы хотите получать 700 тыс. рублей: почему такую работу надо искать лично Вы хотите получать 700 тыс. рублей: почему такую работу надо искать лично Статьи Pro Газировка и пицца: почему хоккеист Александр Овечкин против диет Газировка и пицца: почему хоккеист Александр Овечкин против диет Статьи Pro Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Инструкции

Материал дополняется