Минобороны России сообщило о потерях ВСУ при наступлении на юге страны
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на юге страны, однако атаки были отбиты, а наступавшие понесли «значительные потери», говорится в сводке Минобороны России.
«В результате разгрома <...> наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что пятеро военнослужащих этой бригады сложили оружие и сдались в плен.
Также, согласно сообщению, за минувшие сутки российские военные уничтожили 48 украинских танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, погибли более 1,2 тыс украинских военнослужащих.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
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