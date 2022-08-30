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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило о потерях ВСУ при наступлении на юге страны

Украинские вооруженные силы пытались наступать со стороны Николаева и Кривого Рога. В российском оборонном ведомстве сообщили об отражении атак и разгроме горной штурмовой бригады *
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на юге страны, однако атаки были отбиты, а наступавшие понесли «значительные потери», говорится в сводке Минобороны России.

«В результате разгрома <...> наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

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Минобороны отмечает, что пятеро военнослужащих этой бригады сложили оружие и сдались в плен.

Также, согласно сообщению, за минувшие сутки российские военные уничтожили 48 украинских танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, погибли более 1,2 тыс украинских военнослужащих.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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