Минобороны России сообщило о потерях ВСУ при наступлении на юге страны

Украинские вооруженные силы пытались наступать со стороны Николаева и Кривого Рога. В российском оборонном ведомстве сообщили об отражении атак и разгроме горной штурмовой бригады *

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на юге страны, однако атаки были отбиты, а наступавшие понесли «значительные потери», говорится в сводке Минобороны России.

«В результате разгрома <...> наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что пятеро военнослужащих этой бригады сложили оружие и сдались в плен.

Также, согласно сообщению, за минувшие сутки российские военные уничтожили 48 украинских танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, погибли более 1,2 тыс украинских военнослужащих.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Читайте на РБК Pro Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Чем укрепление американского доллара грозит США и миру Чем укрепление американского доллара грозит США и миру Статьи Pro Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки» Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки» Статьи Pro Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Инструкции Pro «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника Инструкции Pro «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными Инструкции Pro Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу Инструкции Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы

Материал дополняется