Регионы начали помогать беженцам возвращаться обратно в ДНР и ЛНР

РБК собрал в регионах данные о числе беженцев, решивших вернуться обратно в ДНР и ЛНР. В ряде субъектов им оплачивают проезд и обеспечивают необходимым в дороге, а в ПВР составляются списки желающих «реэвакуироваться»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Как регионы помогают беженцам вернуться обратно

Беженцев из ДНР, ЛНР и с подконтрольной России территории Украины, изъявивших желание вернуться обратно, власти ряда регионов начали организованно возвращать на родину.

Правительство Псковской области совместно с РЖД в середине августа организовало перевозку в Мариуполь 57 беженцев, которые проживали в пунктах временного размещения (ПВР), рассказали РБК в пресс-службе регионального правительства. Из Пскова «зарезервированным ж/д транспортом» люди доехали сначала до Ростова-на-Дону, а потом были доставлены до Мариуполя. «Всем выезжающим оказана транспортная помощь в перемещении, а также в провозе багажа и гуманитарной помощи. Все выезжающие в ДНР и ЛНР были обеспечены продуктовыми наборами и водой», — уточнили в пресс-службе. Там также отметили, что люди сами изъявили желание выехать из ПВР, так как «планировали произвести ремонт своих домов в городе Мариуполь до наступления осенне-зимнего периода». У многих остались на территории ДНР пожилые родители, отметили в администрации региона.

«Организованно возвращаются в места постоянного проживания» и беженцы, разместившиеся в Волгоградской области. Из региональных ПВР обратно в ЛНР и ДНР отбыли более 80 человек, сообщили РБК в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. «Администрацией региона для всех них был организован трансфер из гостиницы до автовокзала, куплены билеты на автобус, оплачен багаж и выданы средства (1000 руб. на человека) для оплаты дорожных расходов», — добавили там. Автобусы из Волгограда до Донецка и Луганска идут по расписанию три раза в неделю.

Администрации ПВР ведут специальные списки для желающих уехать на родину; после записи в них информация передается в органы социальной защиты населения, формируется пакет документов на отъезжающего и производятся необходимые выплаты, отметили в комитете. «Очереди при этом не формируется, для всех желающих организовывается максимально быстрый отъезд», — подчеркнули там.

В пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали РБК, что в ПВР региона «предусмотрена возможность для граждан, покинувших территории ДНР, ЛНР и отдельных районов Украины, выразить намерение вернуться к месту постоянного проживания».

Читайте на РБК Pro Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Инструкции Pro Бренды массово игнорируют аудиторию 55+ в рекламе. Что с этим не так Бренды массово игнорируют аудиторию 55+ в рекламе. Что с этим не так Статьи Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман Инструкции Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Инструкции Pro Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами Статьи

Проживающим в ПВР Калужской области предлагается заранее сообщать о своем желании вернуться на родину для формирования и отправки организованных групп, указали в региональном министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций.

К уполномоченному по правам человека Владимирской области Людмиле Романовой поступают обращения «об оказании содействия в переезде прибывших граждан в регионы России либо обратно — в ДНР, ЛНР, Украину», сообщили РБК в ее аппарате. В этом случае региональный омбудсмен работает вместе с департаментом соцзащиты региона и местным отделением Красного Креста. «Отказов не поступало», — добавили там.

В некоторых регионах возвращению беженцев домой содействуют благотворительные фонды. Так, по решению оперштаба Курской области желающие вернуться в ДНР, ЛНР или на Украину получают финансовую помощь для приобретения билетов за счет благотворительного марафона «Мир детства» (деньги со счета «Помощь ДНР и ЛНР»), рассказали в пресс-службе администрации области. По заявлениям граждан им также выдают непродовольственные товары первой необходимости на время следования к местам проживания, добавили там.

В Калужской области выезжающим из ПВР гражданам оплату ж/д и авиабилетов, трансфер и билетов на автобус производит благотворительный фонд «Волонтеры — детям» — желающим вернуться на родину билеты приобретаются до Ростова-на-Дону, отметили в областном министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций. Также приобретаются билеты желающим переехать в другой регион. «Гражданам оказывается помощь в доставке к месту отправления. Всего фондом было приобретено 77 билетов, из них 37 до Ростова-на-Дону», — уточнили там.

В департаменте по труду и социальной защите населения Костромской области сообщили, что среди граждан ДНР, ЛНР и Украины ведется «постоянная разъяснительная работа о действующем законодательстве, в том числе и о возможностях и способах возвращения к местам постоянного проживания».

«Ряд решений об информировании прибывших граждан о возможности убытия при их согласии к местам их постоянного проживания» приняли и в Курской области, рассказали РБК в пресс-службе администрации региона.

Вопросы реэвакуации курирует на федеральном уровне профильная правительственная комиссия, пояснили в администрации Ленобласти: при необходимости предусмотрен порядок резервирования для беженцев пассажирских мест в железнодорожном транспорте регулярного назначения.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев. В МЧС отметили, что вопросы находятся в компетенции МВД, и переадресовали вопросы в это ведомство. РБК обратился за комментарием в пресс-службу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в пресс-центры МВД и ФСБ.

«Конечно, люди рвутся домой, они хотят домой, им здесь несладко. Но здесь встает другой вопрос — безопасности <...> Отправлять людей в зону, где идут боевые действия, на мой взгляд, недопустимо», — сказала РБК правозащитница Светлана Ганнушкина.

Сколько беженцев уехало обратно из России

Общей статистики о том, сколько всего беженцев покинули территорию России и вернулись обратно в ДНР и ЛНР, нет. Региональные отделения МВД ведут учет снявшихся с миграционного учета, однако сам факт снятия с учета не говорит об отъезде беженца из России, поскольку он также мог переехать в другой российский регион. Так, например, по информации министерства социальной политики Нижегородской области, регион покинули около 900 человек: всего на данный момент там находятся более 3 тыс. человек, из которых более 1800 размещены в ПВР.

По информации Управления по вопросам миграции УМВД по Курской области на 30 августа, к местам постоянного проживания из 9495 зарегистрированных вернулись 3107 человек, сообщили РБК в пресс-службе администрации региона.

В министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области рассказали РБК, что из ПВР региона выехали 37 граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР. Из Псковской области на родину вернулись как минимум 57 беженцев, в возвращении которых содействовало региональное правительство.

В пресс-службе администрации Ленобласти отметили, что вопросы пересечения государственной границы курирует Пограничная служба ФСБ. Согласно статистике ФСБ, за апрель—июнь границу с республиками Донбасса пешком пересекли 170 тыс. россиян, 231 тыс. человек воспользовались автомобильным транспортом, еще часть — железнодорожным. Российские граждане, выезжавшие в республики Донбасса, могли быть выходцами из ДНР и ЛНР, которые получили российский паспорт.

При этом поток прибывающих в Россию по-прежнему высок — более 20 тыс. беженцев в сутки, рассказал РБК источник в МЧС. Одновременно происходит «активный обмен» — с территорий, где идут активные боевые действия, люди приезжают в Россию, а на взятые под контроль территории люди возвращаются. «Но, насколько можно судить по цифрам, поток прибывающих пока все равно больше, чем поток возвращающихся», — отметил собеседник РБК.

Почему беженцы хотят вернуться назад

Главную причину отъезда опрошенные РБК региональные власти чаще всего видят в желании беженцев воссоединиться с родственниками. «Основные причины отъезда — восстановление стабильности (прекращение боевых действий, обстрелов) населенных пунктов, начало учебного года, стремление воссоединиться с семьей», — сказали РБК в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

В пресс-службе администрации Курской области среди главных оснований назвали возвращение к родственникам и «трудоустройство на работу по восстановлению освобожденных территорий». Власти Калужской области также упомянули среди причин выезда «беспокойство за оставленное жилье».

Ранее беженцы рассказывали РБК о проблемах с получением документов, трудностях с поиском жилья и работы, а также об условиях пребывания в ПВР.