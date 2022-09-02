Регионы начали помогать беженцам возвращаться обратно в ДНР и ЛНР

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:18
Аналитики сообщили о снижении экспорта российского зерна Экономика, 10:15
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 10:11
Злые и жадные: что с людьми делает недосып Pro, 10:08
ЦБ не увидел риска повторения масштабной санации банков из-за кризиса Финансы, 10:00
Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP Спорт, 09:54
Что будет с ценами на аренду в Москве осенью Недвижимость, 09:52
Шольц пообещал продолжить переговоры с Путиным Политика, 09:52
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 09:48
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Pro, 09:44
Надаль разбил себе нос ракеткой в победном матче US Open Спорт, 09:41
Дилеры запросили за Lada Vesta ₽2,3 млн Авто, 09:36
«Экономическая правда» узнала прогноз по безработице на Украине Экономика, 09:35
Как долго рубль будет переоценен и какой курс ожидать к концу 2022 года Pro, 09:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Регионы начали помогать беженцам возвращаться обратно в ДНР и ЛНР

РБК собрал в регионах данные о числе беженцев, решивших вернуться обратно в ДНР и ЛНР. В ряде субъектов им оплачивают проезд и обеспечивают необходимым в дороге, а в ПВР составляются списки желающих «реэвакуироваться»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Как регионы помогают беженцам вернуться обратно

Беженцев из ДНР, ЛНР и с подконтрольной России территории Украины, изъявивших желание вернуться обратно, власти ряда регионов начали организованно возвращать на родину.

Правительство Псковской области совместно с РЖД в середине августа организовало перевозку в Мариуполь 57 беженцев, которые проживали в пунктах временного размещения (ПВР), рассказали РБК в пресс-службе регионального правительства. Из Пскова «зарезервированным ж/д транспортом» люди доехали сначала до Ростова-на-Дону, а потом были доставлены до Мариуполя. «Всем выезжающим оказана транспортная помощь в перемещении, а также в провозе багажа и гуманитарной помощи. Все выезжающие в ДНР и ЛНР были обеспечены продуктовыми наборами и водой», — уточнили в пресс-службе. Там также отметили, что люди сами изъявили желание выехать из ПВР, так как «планировали произвести ремонт своих домов в городе Мариуполь до наступления осенне-зимнего периода». У многих остались на территории ДНР пожилые родители, отметили в администрации региона.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

«Организованно возвращаются в места постоянного проживания» и беженцы, разместившиеся в Волгоградской области. Из региональных ПВР обратно в ЛНР и ДНР отбыли более 80 человек, сообщили РБК в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. «Администрацией региона для всех них был организован трансфер из гостиницы до автовокзала, куплены билеты на автобус, оплачен багаж и выданы средства (1000 руб. на человека) для оплаты дорожных расходов», — добавили там. Автобусы из Волгограда до Донецка и Луганска идут по расписанию три раза в неделю.

Администрации ПВР ведут специальные списки для желающих уехать на родину; после записи в них информация передается в органы социальной защиты населения, формируется пакет документов на отъезжающего и производятся необходимые выплаты, отметили в комитете. «Очереди при этом не формируется, для всех желающих организовывается максимально быстрый отъезд», — подчеркнули там.

В пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали РБК, что в ПВР региона «предусмотрена возможность для граждан, покинувших территории ДНР, ЛНР и отдельных районов Украины, выразить намерение вернуться к месту постоянного проживания».

Читайте на РБК Pro
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Бренды массово игнорируют аудиторию 55+ в рекламе. Что с этим не так
Статьи
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере
Инструкции
Pro
Фото: Charlie Riedel / AP Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами
Статьи

Проживающим в ПВР Калужской области предлагается заранее сообщать о своем желании вернуться на родину для формирования и отправки организованных групп, указали в региональном министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций.

Как беженцы с Украины живут в России
Общество
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска &laquo;Армянск&raquo;, архивное фото

К уполномоченному по правам человека Владимирской области Людмиле Романовой поступают обращения «об оказании содействия в переезде прибывших граждан в регионы России либо обратно — в ДНР, ЛНР, Украину», сообщили РБК в ее аппарате. В этом случае региональный омбудсмен работает вместе с департаментом соцзащиты региона и местным отделением Красного Креста. «Отказов не поступало», — добавили там.

В некоторых регионах возвращению беженцев домой содействуют благотворительные фонды. Так, по решению оперштаба Курской области желающие вернуться в ДНР, ЛНР или на Украину получают финансовую помощь для приобретения билетов за счет благотворительного марафона «Мир детства» (деньги со счета «Помощь ДНР и ЛНР»), рассказали в пресс-службе администрации области. По заявлениям граждан им также выдают непродовольственные товары первой необходимости на время следования к местам проживания, добавили там.

В Калужской области выезжающим из ПВР гражданам оплату ж/д и авиабилетов, трансфер и билетов на автобус производит благотворительный фонд «Волонтеры — детям» — желающим вернуться на родину билеты приобретаются до Ростова-на-Дону, отметили в областном министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций. Также приобретаются билеты желающим переехать в другой регион. «Гражданам оказывается помощь в доставке к месту отправления. Всего фондом было приобретено 77 билетов, из них 37 до Ростова-на-Дону», — уточнили там.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В департаменте по труду и социальной защите населения Костромской области сообщили, что среди граждан ДНР, ЛНР и Украины ведется «постоянная разъяснительная работа о действующем законодательстве, в том числе и о возможностях и способах возвращения к местам постоянного проживания».

«Ряд решений об информировании прибывших граждан о возможности убытия при их согласии к местам их постоянного проживания» приняли и в Курской области, рассказали РБК в пресс-службе администрации региона.

Вопросы реэвакуации курирует на федеральном уровне профильная правительственная комиссия, пояснили в администрации Ленобласти: при необходимости предусмотрен порядок резервирования для беженцев пассажирских мест в железнодорожном транспорте регулярного назначения.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев. В МЧС отметили, что вопросы находятся в компетенции МВД, и переадресовали вопросы в это ведомство. РБК обратился за комментарием в пресс-службу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в пресс-центры МВД и ФСБ.

«Конечно, люди рвутся домой, они хотят домой, им здесь несладко. Но здесь встает другой вопрос — безопасности <...> Отправлять людей в зону, где идут боевые действия, на мой взгляд, недопустимо», — сказала РБК правозащитница Светлана Ганнушкина.

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика

Сколько беженцев уехало обратно из России

Общей статистики о том, сколько всего беженцев покинули территорию России и вернулись обратно в ДНР и ЛНР, нет. Региональные отделения МВД ведут учет снявшихся с миграционного учета, однако сам факт снятия с учета не говорит об отъезде беженца из России, поскольку он также мог переехать в другой российский регион. Так, например, по информации министерства социальной политики Нижегородской области, регион покинули около 900 человек: всего на данный момент там находятся более 3 тыс. человек, из которых более 1800 размещены в ПВР.

По информации Управления по вопросам миграции УМВД по Курской области на 30 августа, к местам постоянного проживания из 9495 зарегистрированных вернулись 3107 человек, сообщили РБК в пресс-службе администрации региона.

В министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области рассказали РБК, что из ПВР региона выехали 37 граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР. Из Псковской области на родину вернулись как минимум 57 беженцев, в возвращении которых содействовало региональное правительство.

В пресс-службе администрации Ленобласти отметили, что вопросы пересечения государственной границы курирует Пограничная служба ФСБ. Согласно статистике ФСБ, за апрель—июнь границу с республиками Донбасса пешком пересекли 170 тыс. россиян, 231 тыс. человек воспользовались автомобильным транспортом, еще часть — железнодорожным. Российские граждане, выезжавшие в республики Донбасса, могли быть выходцами из ДНР и ЛНР, которые получили российский паспорт.

При этом поток прибывающих в Россию по-прежнему высок — более 20 тыс. беженцев в сутки, рассказал РБК источник в МЧС. Одновременно происходит «активный обмен» — с территорий, где идут активные боевые действия, люди приезжают в Россию, а на взятые под контроль территории люди возвращаются. «Но, насколько можно судить по цифрам, поток прибывающих пока все равно больше, чем поток возвращающихся», — отметил собеседник РБК.

Как живут и отдыхают в Крыму во время боевых действий на Украине
Общество
Фото:Евгения Кузнецова / РБК

Почему беженцы хотят вернуться назад

Главную причину отъезда опрошенные РБК региональные власти чаще всего видят в желании беженцев воссоединиться с родственниками. «Основные причины отъезда — восстановление стабильности (прекращение боевых действий, обстрелов) населенных пунктов, начало учебного года, стремление воссоединиться с семьей», — сказали РБК в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

В пресс-службе администрации Курской области среди главных оснований назвали возвращение к родственникам и «трудоустройство на работу по восстановлению освобожденных территорий». Власти Калужской области также упомянули среди причин выезда «беспокойство за оставленное жилье».

Ранее беженцы рассказывали РБК о проблемах с получением документов, трудностях с поиском жилья и работы, а также об условиях пребывания в ПВР.

Авторы
Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
При участии
Артём Кореняко
Беженцы с Украины ДНР ЛНР беженцы Военная операция на Украине Мариуполь
Материалы по теме
Как беженцы с Украины живут в России
Общество
Как живут и отдыхают в Крыму во время боевых действий на Украине
Общество
Москалькова обратится в ФСБ за статусом 1,5 млн прибывших с Украины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter