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Минобороны заявило о провале попыток наступления украинских войск

Минобороны: попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлениях провалилась
Атака украинских военных на населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды была отбита, «противник понес значительные потери», утверждают в Минобороны
Фото: Андрей Кравченко / AP
Фото: Андрей Кравченко / AP

Попытка украинских военных возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, заявили в российском Минобороны.

Российские военные утверждают, что в ходе атак на населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды «противник понес значительные потери» и был отброшен с позиций. Близ населенного пункта Сухой Ставок был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, российские войска уничтожили часть из 12 танков, поставленных Польшей. Несколько боевых самоходных бронемашин «в ходе беспорядочного отхода» подорвалось на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли прорваться обратно, сообщили в военном ведомстве.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Помимо этого, как утверждает Минобороны, украинские военные 30 августа продолжили обстреливать из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции, в результате чего один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Обстрелы АЭС велись из района Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища. «Ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», — сказали в министерстве. 31 августа на Запорожскую АЭС отправились эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибывшие в Киев накануне.

Киев сначала не подтверждал планы по наступлению на юге страны, однако 29 августа телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников с доступом к разведданным сообщил, что украинские военные создают условия «для серьезного контрнаступления» и собираются сосредоточиться на воздушных и наземных операциях. Пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк, в свою очередь, сообщила агентству Reuters о начале наступления «на различных направлениях, в том числе в Херсонской области». Украинское издание Hromadske со ссылкой на оперативную группировку ВСУ «Каховка» и три источника писало о переходе украинских сил в наступление в Херсонской области.

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В тот же день в российском Минобороны подтвердили, что украинские войска начали наступать в Херсонской и Николаевской областях, но, утверждают там, понесли большие потери.

Накануне российские военные заявили, что ВСУ пытались перейти в наступление со стороны Николаева и Кривого Рога, но оно было отражено.

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Елена Чернышова
Минобороны Военная операция на Украине
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