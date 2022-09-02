Власти сообщили о забитых моргах Николаева после наступления ВСУ

Городские морги Николаева на юге Украины переполнены после наступления ВСУ в конце августа, сообщил Юрий Барбашов «РИА Новости» — мэр Снигиревки, города, который находится в 70 км от Николаева. Он ссылается на данные, полученные от источников в Николаеве, знакомых с ситуацией в медучреждениях.

«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — пояснил он.

По словам Барбашова, всего в больницы города поступили более 2 тыс. раненых, в том числе в госпиталь МВД — около 400, примерно столько же — в больницу скорой медицинской помощи (БСМП).

О наступлении военных ВСУ на юге Украины Южное военное командование Украины сообщило 29 августа. Минобороны России в тот же день подтверждало, что украинские военные предпринимают попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях, однако утверждало, что из-за активной обороны они несут большие потери.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

На следующий день, 30 августа, Минобороны сообщило о «разгроме» наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях, уточнив, что погибли более 1,2 тыс. военных Украины.

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1 сентября министерство заявило, что Украина продолжает наступательные действия на николаево-криворожском направлении. По данным ведомства, в районе Николаева потери ВСУ превысили 350 человек, на харьковском направлении ВСУ потеряли более 50 человек.