Власти сообщили о забитых моргах Николаева после наступления ВСУ
Городские морги Николаева на юге Украины переполнены после наступления ВСУ в конце августа, сообщил Юрий Барбашов «РИА Новости» — мэр Снигиревки, города, который находится в 70 км от Николаева. Он ссылается на данные, полученные от источников в Николаеве, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — пояснил он.
По словам Барбашова, всего в больницы города поступили более 2 тыс. раненых, в том числе в госпиталь МВД — около 400, примерно столько же — в больницу скорой медицинской помощи (БСМП).
О наступлении военных ВСУ на юге Украины Южное военное командование Украины сообщило 29 августа. Минобороны России в тот же день подтверждало, что украинские военные предпринимают попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях, однако утверждало, что из-за активной обороны они несут большие потери.
На следующий день, 30 августа, Минобороны сообщило о «разгроме» наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях, уточнив, что погибли более 1,2 тыс. военных Украины.
1 сентября министерство заявило, что Украина продолжает наступательные действия на николаево-криворожском направлении. По данным ведомства, в районе Николаева потери ВСУ превысили 350 человек, на харьковском направлении ВСУ потеряли более 50 человек.