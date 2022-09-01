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CNN узнал о военных играх США и Украины при подготовке к контрнаступлению

Вашингтон в рамках подготовки Киева к контрнаступлению участвовал в аналитических учениях с украинскими военными, а также рекомендовал ограничить операцию по целям и географии, чтобы не «застрять» на нескольких фронтах сразу
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вашингтон помогал Киеву при подготовке контрнаступления, сообщает CNN со ссылкой на чиновников из США, а также источники на Западе и Украине.

По их данным, Соединенные Штаты призвали Украину ограничить операцию по целям и географии, чтобы избежать «застревания» на нескольких фронтах одновременно. Со слов собеседников, изначально Киев рассматривал возможность более широкого контрнаступления, но решил сократить его масштабы в районе Херсонской области.

Помимо этого Вашингтон участвовал в военных играх с Киевом — аналитических учениях, которые призваны помочь Вооруженным силам Украины понять, как именно добиться успеха в различных сценариях.

Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что военные двух стран ведут регулярный диалог, но отказался представить подробности. «Мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищать свою страну от российской агрессии», — сказал он, подчеркнув, что окончательное решение принимает Киев.

CNN сообщил о начале операции ВСУ по подготовке контрнаступления
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Фото:David Goldman / AP

29 августа CNN сообщил со ссылкой на американских чиновников, владеющих разведданными, что украинские силы формируют условия для начала наступления на юге страны, оно планируется на земле и в воздухе. В тот же день пресс-секретарь южного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области.

Российское Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, заявив, что она была сорвана. На следующий день министерство заявило, что украинские военные пытались наступать со стороны Николаева и Кривого Рога, но понесли «значительные потери». Как утверждает замглавы пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, подконтрольной российским военным территории региона «ничего не угрожает».

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Украинские власти официально не подтверждали планы по наступлению на юге страны. В начале августа советник офиса президента Михаил Подоляк в интервью Би-би-си называл сообщения об этом частью информационной кампании. В конце месяца он призвал не делать «суперсенсационных заявлений» до официальных сообщений. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет раскрывать реальные намерения военнослужащих: «Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
контрнаступление Украина США Военная операция на Украине военные игры
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