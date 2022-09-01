CNN узнал о военных играх США и Украины при подготовке к контрнаступлению

Вашингтон в рамках подготовки Киева к контрнаступлению участвовал в аналитических учениях с украинскими военными, а также рекомендовал ограничить операцию по целям и географии, чтобы не «застрять» на нескольких фронтах сразу

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вашингтон помогал Киеву при подготовке контрнаступления, сообщает CNN со ссылкой на чиновников из США, а также источники на Западе и Украине.

По их данным, Соединенные Штаты призвали Украину ограничить операцию по целям и географии, чтобы избежать «застревания» на нескольких фронтах одновременно. Со слов собеседников, изначально Киев рассматривал возможность более широкого контрнаступления, но решил сократить его масштабы в районе Херсонской области.

Помимо этого Вашингтон участвовал в военных играх с Киевом — аналитических учениях, которые призваны помочь Вооруженным силам Украины понять, как именно добиться успеха в различных сценариях.

Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что военные двух стран ведут регулярный диалог, но отказался представить подробности. «Мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищать свою страну от российской агрессии», — сказал он, подчеркнув, что окончательное решение принимает Киев.

29 августа CNN сообщил со ссылкой на американских чиновников, владеющих разведданными, что украинские силы формируют условия для начала наступления на юге страны, оно планируется на земле и в воздухе. В тот же день пресс-секретарь южного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области.

Российское Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, заявив, что она была сорвана. На следующий день министерство заявило, что украинские военные пытались наступать со стороны Николаева и Кривого Рога, но понесли «значительные потери». Как утверждает замглавы пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, подконтрольной российским военным территории региона «ничего не угрожает».

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Украинские власти официально не подтверждали планы по наступлению на юге страны. В начале августа советник офиса президента Михаил Подоляк в интервью Би-би-си называл сообщения об этом частью информационной кампании. В конце месяца он призвал не делать «суперсенсационных заявлений» до официальных сообщений. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет раскрывать реальные намерения военнослужащих: «Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица».