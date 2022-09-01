Военная операция на Украине , Поделиться Поделиться Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на двух направлениях

За сутки украинские войска предприняли две попытки наступления — одну на южном направлении, в районе Николаева, вторую — под Харьковом Фото: David Goldman / AP Украина продолжает попытки наступательных действий на Николаево-криворожском направлении, говорится в сообщении Минобороны. Успеха они не принесли. Попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении сорвана. На южном направлении, в районе Николаева, потери ВСУ превысили 350 человек, утверждает российская сторона. «За прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», — сообщили в Минобороны. В Херсонской области российские военные уничтожили огневой взвод американских гаубиц М777. Также средства ПВО уничтожили 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 — РСЗО «HIMARS», а также ракету «Точка-У». Потери Украины на Харьковском направлении составили свыше 50 человек. «В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении. Потери противника составили свыше пятидесяти человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова», — сообщили в Минобороны. www.adv.rbc.ru По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников. www.adv.rbc.ru Материал дополняется.