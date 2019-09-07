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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Россия и Украина обменялись заключенными
По словам Москальковой, обмен прошел по формуле 35 на 35. Среди переданных Украине, по данным адвокатов, 24 моряка и режиссер Сенцов. В Москву прилетели журналист Вышинский и военный ДНР Цемах
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия и Украина провели обмен заключенными. По 35 человек с каждой стороны пересекли границы, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, передало «РИА Новости».

Как проходил обмен

Из московского СИЗО «Лефортово» два автобуса и минивэн в сопровождении машин дорожно-патрульной службы около 9:00 утра субботы, 7 сентября, въехали в правительственный терминал аэропорта Внуково. Там уже находился один самолет с украинской госсимволикой, сообщал «Интерфакс». Позже прилетел еще один. Примерно в то же время самолет специального летного отряда «Россия», по данным Flightradar, вылетел на Украину и пересек украинскую государственную границу, хотя прямое авиасообщение с Россией запрещено. Он должен был доставить из Киева россиян.

На Украине готовые к обмену люди были собраны в одном из санаториев под Киевом и практически одновременно с украинцами в Москве выехали в сторону аэропорта Борисполь. В Киев и Москву самолеты с участниками обмена на борту вылетели одновременно. В украинской столице самолет встречал президент Украины Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин во время обмена находился на праздновании Дня российской столицы на ВДНХ.

В числе прилетевших в Россию — журналист Кирилл Вышинский, он опубликовал свое фото перед вылетом из киевского аэропорта Борисполь, а также Владимир Цемах (по данным «Комсомольской правды»). О передаче Сенцова сообщили украинские СМИ — его родственники были в числе встречающих.

24 украинских моряка, задержанных при попытке проплыть по Керченскому проливу, были переданы под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщила РБК адвокат Анастасия Саморукова. Это значит, что они должны будут принимать участие в дальнейших следственных действиях, которые будут проводить российские следственные органы. Такой вариант передачи моряков обсуждался с июля, сама Денисова сообщала, что он рассматривается. По каким юридическим основаниям были переданы остальные, пока неизвестно. Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин сообщал, что с украинской стороны порядка 12 осужденных были помилованы президентом Владимиром Зеленским.

Как формировался список

До последнего было неизвестно, кто именно будет передан в Россию с Украины. Для Москвы принципиальным было освобождение главного редактора украинского офиса «РИА Новости» Кирилла Вышинского, о чем говорил один из собеседников РБК, знакомый с ходом переговоров. Он также отмечал, что Россия не настаивала на обязательном обмене Вышинского — был важен именно факт его освобождения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что освобождение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева. Зеленский, в свою очередь, предлагал поменять его на Сенцова.

В конце августа суд в Киеве отправил Вышинского из СИЗО под домашний арест. 29 августа стало известно, что Сенцова этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву — это неожиданное решение трактовалось как подготовка к обмену.

В начале сентября стало известно, что Москва потребовала выдачи Владимира Цемаха — одного из подозреваемых по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского боинга. 5 сентября Киевский апелляционный суд отменил его арест. За несколько дней до этого прокуратура Нидерландов просила Украину не выдавать его России. Цемах — экс-командир одной из бригад самопровозглашенной ДНР, командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым и сбили малайзийский лайнер.

Как обмен стал возможен

Произошедший обмен — самая масштабная передача Россией и Украиной удерживаемых лиц за последние годы. Он стал возможен после избрания президентом Украины Владимира Зеленского. Во время предвыборной кампании одним из главных своих приоритетов он назвал освобождение украинских моряков. С его предшественником Петром Порошенко российский президент Владимир Путин общаться отказывался. Он не ответил на звонок Порошенко сразу после задержания моряков в Керченском проливе. С Зеленским Путин, напротив, телефонный контакт поддерживал — в июле и августе говорил с ним, и тема обмена удерживаемыми лицами была одной из главных.

После задержания моряков Путин не раз указывал, что над ними должен пройти суд, «потому что они нарушили российский закон». Однако со временем позиция России несколько раз уточнялась. В конце июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал в своем Facebook снимки дипломатической переписки, которая велась между Россией и Украиной по вопросу моряков и в которой российская сторона допускала их передачу Киеву до вынесения вердикта суда, но при соблюдении нескольких условий. МИД России предлагал украинской стороне «предоставить <…> письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии».

Тема возможного обмена повторно поднималась в середине июля — за несколько дней до выборов в Верховную раду. Тогда, по мнению экспертов, обмен не был осуществлен из-за нежелания Москвы подыгрывать одной из сторон: ни Зеленскому и его партии «Слуга народа», ни пророссийским силам на Украине — куму президента России Виктору Медведчуку и его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Медведчук за прошедшие полгода несколько раз встречался с Путиным для обсуждения обмена.

Политика
Обменный курс: когда Москва и Киев договорятся о передаче моряков

На финальную стадию переговоры вышли в конце августа — после поездки Путина в Париж и встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 22 августа источники РБК сообщили, что страны близки к завершению процесса и обсуждают формулу обмена «33 на 33» человека. Планировалось, что российская сторона передаст 24 моряка плюс девять человек: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Евгения Панова, Алексея Сизоновича, а также, предположительно, Олега Сенцова. Дополнительно на готовящийся обмен указывало то, что некоторых из осужденных неожиданно перевели из их мест заключения в московские СИЗО.

5 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин сказал, что Россия и Украина объявят об обмене «в ближайшее время». После чего там же, во Владивостоке, снова встретился с Медведчуком. В разговоре с российским президентом последний отдельно упомянул заинтересованность в передаче Украине заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка (украинцы, осужденные за участие в чеченской войне на стороне боевиков). «Вы, безусловно, очень успешно конвертируете наше доброе отношение в конкретные гуманитарные акции, конкретные дела», — сказал ему Путин, а также отметил, что по этим двум осужденным у Москвы «особая позиция», но «в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях [по обмену]».

Авторы: Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин
При участии: Полина Химшиашвили, Маргарита Алехина
Теги: Украина, обмен, Олег Сенцов
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