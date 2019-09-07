Политика , 07 сен, 14:35
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Освобожденные Украиной россияне во Внуково. Фоторепортаж
В субботу Россия и Украина провели обмен заключенными в формате 35 на 35. Среди отпущенных Киевом — глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский
Днем 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми с обеих сторон лицами
С каждой стороны были переданы по 35 человек, это первый настолько масштабный обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Предыдущий состоялся в 2016 году
Самолет специального летного отряда «Россия» с участниками обмена с Украиной приземлился в аэропорту Внуково
Среди отпущенных украинской стороной — журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР Владимир Цемах
Вышинского (на переднем плане) арестовали по ходатайству Службы безопасности Украины в мае 2018 года, предъявив обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. 28 августа 2019 года суд Киева освободил его из-под стражи
Во Внуково у трапа прилетевших из Киева участников обмена встретили журналисты, в том числе телеведущие Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева