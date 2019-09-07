Освобожденные Украиной россияне во Внуково. Фоторепортаж

В субботу Россия и Украина провели обмен заключенными в формате 35 на 35. Среди отпущенных Киевом — глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский

Днем 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми с обеих сторон лицами

С каждой стороны были переданы по 35 человек, это первый настолько масштабный обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Предыдущий состоялся в 2016 году

Самолет специального летного отряда «Россия» с участниками обмена с Украиной приземлился в аэропорту Внуково

Среди отпущенных украинской стороной — журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР Владимир Цемах

Вышинского (на переднем плане) арестовали по ходатайству Службы безопасности Украины в мае 2018 года, предъявив обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. 28 августа 2019 года суд Киева освободил его из-под стражи