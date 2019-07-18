Обменный курс: когда Москва и Киев договорятся о передаче моряков

18 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать прекрасным первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной. Ближайшее заседание по делу Вышинского назначено на 19 июля. Оно должно было состояться в понедельник, но его перенесли.

Стороны ждут встречных шагов

Для президента Украины Владимира Зеленского освобождение моряков — очень важная тема, отмечает источник РБК, близкий к украинскому лидеру. Еще во время предвыборной кампании он называл это приоритетом для новой власти. «Зеленский несколько раз встречался с родителями пленных и обещал им освободить их, сейчас офис президента ищет возможности предоставить им квартиры», — рассказал собеседник РБК. В окружении Зеленского рассчитывали на какие-то подвижки в деле в течение этой недели, однако со стороны Москвы не видно намерения идти навстречу до выборов, вероятно, чтобы не поднимать рейтинг «Слуги народа», говорит собеседник РБК.

«Слуга народа» — пропрезидентская украинская партия, которая может рассчитывать в воскресенье на победу и почти половину голосов.

На вопрос, готов ли Киев отдать Вышинского первым, а потом уже получить в обмен моряков, как предложил Песков, собеседник РБК ответил, что «моряков должны были отдать по решению трибунала ООН — тогда был бы хороший знак и шаг навстречу». Он, впрочем, не исключил, что Украина все-таки может первой передать Вышинского.

В мае Международный суд ООН потребовал от России освободить моряков, но российская сторона отказалась признавать его юрисдикцию в вопросах, связанных с «военной деятельностью».

«Была теория, что моряков могут отдать в порядке агитации перед [парламентскими] выборами, но она провалилась, — констатирует в разговоре с РБК один из адвокатов задержанных Илья Новиков. — Основной сценарий, по которому пока идем, — их отпустят после суда». В среду следствие по делу закончилось, сообщил Новиков, а ознакомление с материалами дела может затянуться на месяц-два и больше. «Большинство моих коллег считают, что в августе суд не начнется», — добавляет он.

Новиков допускает, что если в пятницу Вышинского отпустят под домашний арест, то могут быть подвижки и в деле моряков. У России остается возможность отпустить их в любой момент, отмечает адвокат. «Для России эта ситуация становится все менее комфортной, особенно после того как высказался Гамбургский суд», — добавляет Новиков.

Задержанные украинские корабли (Фото: ТАСС)

Кто получит выгоды от обмена

Политические дивиденды от возможной передачи могла бы получить не только команда Зеленского, но и пророссийские силы на Украине. На решение Москвы заморозить процесс повлияли опасения, что обмен может быть засчитан в пользу украинского президента, а не Виктора Медведчука, единственного украинского политика, с которым руководство России поддерживает постоянные публичные контакты, уверен украинский политолог Владимир Фесенко: «Зеленскому подарков точно никто собирается не делать». Медведчук — председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», второй по популярности накануне выборов. 10 июля Медведчук с однопартийцами провел в Москве переговоры с премьером Дмитрием Медведевым, а 18 июля в Санкт-Петербурге встретился с Владимиром Путиным.

По мнению Фесенко, Москва понимает, что для Зеленского тема моряков очень важна, и пытается давить на него, требуя уступок по минским договоренностям, в частности о придании Донбассу особого статуса. «Но пока это все отложили на осень», — уточнил он.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, хотя и уверен, что Москва не хочет подыгрывать Зеленскому, допускает, что передача может состояться в ближайшие несколько недель, чтобы разморозить переговоры с Киевом.

Как Москва и Киев обмениваются предложениями и людьми 25 июня МИД России направил в Киев ноту, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования украинских моряков согласно российскому законодательству. Адресат отвергнул это предложение. Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, такие условия передачи неприемлемы, так как республику вынуждают признать, что моряки действительно совершили преступление, и таким образом косвенно разделить точку зрения, что Крым является российским. Зеленский раскритиковал заявление Климкина, так как оно не было согласовано с ним. Однако позже руководитель офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что предлагаемая Россией процедура не является приемлемой, однако стороны могут во время переговоров найти компромисс без ущерба для интересов Киева. В предыдущие годы Россия несколько раз передавала Украине ее граждан, но, как правило, делала это только после вынесения российским судом приговора. Так, в мае 2016 года осужденная в России Надежда Савченко была обменяна на двух бывших российских военнослужащих Александра Александрова и Виктора Ерофеева, которые перед обменом также прошли через суд в Киеве. В июне 2016 года осужденные в России граждане Украины Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко были обменяны также на двух одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко. В октябре 2017 года на Украину отправились осужденные в Крыму за экстремизм заместители ликвидированного меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз. В организации их передачи участвовал президент Турции Реджеп Эрдоган.

На обмен рассчитывают сотни человек

Вопрос моряков находится за рамками минского переговорного процесса, об этом деле есть решение Международного трибунала, сказал на брифинге в четверг представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный. По его словам, в Минске обсуждается вопрос обмена 69 украинских граждан, задержанных на территориях самопровозглашенных республик, на 208 человек, написала пресс-секретарь представляющего в Минске Украину Леонида Кучмы Дарка Олифер. Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2017 года.

Минские договоренности предусматривают обмен «всех на всех». Но, как говорил Дмитрий Песков, понимание слова «всех» у российской и украинской сторон разное. Два близких к переговорам об обмене источника рассказали РБК, что с российской стороны обмен по большей части курирует 5-я служба ФСБ (отвечает за оперативную информацию и международные связи), которая работает по украинскому направлению. И решения насчет пленных в первую очередь зависят от ее позиции, а не, например, от МИДа, который в кулуарных переговорах упирает на то, что не обладает полными данными обо всех фигурантах обменных списков.

Обмен пленными может пройти после того, как Зеленский получит контроль над Радой, прогнозирует в разговоре с РБК глава общественной организации «Гражданский союз» Армен Мартиросян, близкий к российской контактной группе в Минске. По его словам, команда Зеленского делает шаги в этом направлении, например допустила омбудсмена Татьяну Москалькову к Вышинскому. Мартиросян оценил общее число военнопленных примерно в 300 человек с российской стороны и 180 — с украинской. «Точное число и фамилии людей с обеих сторон не разглашаются по причинам безопасности. Медведчук занимается именно военнопленными, проходящими по спискам, а гражданскими — омбудсмены Москалькова и Денисова. Точное число последних неясно, но стороны договорились обменяться своими списками, верифицировать их и обсудить механизм обмена. Думаю, обмен гражданских пойдет небольшими партиями в отличие от военных, которых по минским соглашениям меняют именно по формуле «всех на всех», — отметил он. По словам Мартиросяна, сложностей добавляет определение точного количества политзаключенных по версии российской стороны, которые находятся в специальных тюрьмах СБУ.

Также отдельно стоит вопрос об обмене уже находящихся в российских и украинских СИЗО и тюрьмах. В начале недели омбудсмены двух стран Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись их списками. С украинской стороны в них 150 человек, включая Олега Сенцова и Артема Кольченко.