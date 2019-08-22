Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины, говорят собеседники РБК. Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве

Задержанные украинские моряки (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

33 на 33

Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров. Обсуждение сценария обмена по этой формуле РБК подтвердили два других собеседника, знакомых с деталями переговорного процесса с обеих сторон.

Планируется, что освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме, отметил один из собеседников, не уточняя, будет ли включен российский журналист в этом раунде обмена. Еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинкого — для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затрудняются.

Инцидент в Керченском проливе 24 украинских моряка были задержаны 25 ноября 2018 года во время инцидента в Керченском проливе. Российские пограничники с применением оружия захватили экипажи двух малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу», которые следовали в Мариуполь из Одессы.

Украина действительно ожидает получить 33 человека, рассказал еще один источник, близкий к переговорам. О количестве российских граждан, которые могут вернуться в Москву, собеседник ответить отказался. Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил РБК, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену.