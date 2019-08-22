Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны. Ее российская коллега Татьяна Москалькова находится в отпуске до понедельника, пока никаких встреч с ее участием не планируется, сказал РБК ее пресс-секретарь Алексей Зловедов. На вопрос, известно ли ему о готовящемся визите Денисовой в Москву, он ответил отрицательно.
В четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. «Пока к этому добавить нечего», — сказал он РБК. Он также отметил на брифинге, что главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и на Украине, но без конкретных фамилий. Франция активно лоббировала тему обмена пленными, говорил ранее РБК источник, знакомый с процессом переговоров.
Финальная стадия переговоров
Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, и на собеседника в окружении Зеленского сообщил, что Россия и Украина могут обменять граждан до конца августа.
С украинской стороны переговорным процессом занимается команда офиса президента Украины и курирует лично Владимир Зеленский, сказал РБК собеседник, близкий к офису украинского президента. Для Зеленского тема освобождения моряков очень важная, ее он особо выделял как в предвыборной кампании, так и уже после инаугурации, напоминает он. Зеленский несколько раз встречался с родителями пленных и обещал им освободить их, кроме того, украинский бизнесмен Виктор Пинчук по просьбе президента пообещал предоставить их семьям квартиры в Одессе, отметил источник.
В окружении Зеленского рассчитывали на подвижки по обмену еще в середине июля, перед досрочными выборами Рады 21 июля, продолжает собеседник РБК, который признавал, что обмен положительно сказался бы на результатах президентской партии «Слуга народа».
О том, что Россия и Украина обсуждают возможность обмена арестованных после инцидента в Керчи украинских моряков, 15 июля заявил замглавы МИДа Григорий Карасин. Россия «думает над этим», подчеркнул он.
Тогда же омбудсмены двух стран Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками уже находящихся в российских и украинских СИЗО и тюрьмах россиян и украинцев.
19 июля Зеленский предложил обменять Сенцова на Вышинского в качестве первого шага по обменному процессу между странами. «Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков — моряков нам должны вернуть. Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно хотим, чтобы такое время пришло быстрее, мы готовы Вышинского поменять. <...> Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но я имею в виду, это не разменная монета», — подчеркнул тогда украинский лидер (цитата по УНН). Олег Сенцов отбывает в России наказание по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Суд в 2015 году назначил ему 20 лет колонии строгого режима. Кирилл Вышинский находится под арестом в Киеве с мая прошлого года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Однако переговоры сторон тогда так и не привели к какому-то результату.