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Доллар/Рубль ₽63 (-4,05%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Украинский кризис ,  
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Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины, говорят собеседники РБК. Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве
Задержанные украинские моряки (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

33 на 33

Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров. Обсуждение сценария обмена по этой формуле РБК подтвердили два других собеседника, знакомых с деталями переговорного процесса с обеих сторон.

Планируется, что освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме, отметил один из собеседников, не уточняя, будет ли включен российский журналист в этом раунде обмена. Еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинкого — для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затрудняются.

Инцидент в Керченском проливе

24 украинских моряка были задержаны 25 ноября 2018 года во время инцидента в Керченском проливе. Российские пограничники с применением оружия захватили экипажи двух малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу», которые следовали в Мариуполь из Одессы.

Украина действительно ожидает получить 33 человека, рассказал еще один источник, близкий к переговорам. О количестве российских граждан, которые могут вернуться в Москву, собеседник ответить отказался. Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил РБК, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену.

Денисова в Москве

Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны. Ее российская коллега Татьяна Москалькова находится в отпуске до понедельника, пока никаких встреч с ее участием не планируется, сказал РБК ее пресс-секретарь Алексей Зловедов. На вопрос, известно ли ему о готовящемся визите Денисовой в Москву, он ответил отрицательно.

В четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. «Пока к этому добавить нечего», — сказал он РБК. Он также отметил на брифинге, что главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и на Украине, но без конкретных фамилий. Франция активно лоббировала тему обмена пленными, говорил ранее РБК источник, знакомый с процессом переговоров.

Финальная стадия переговоров

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, и на собеседника в окружении Зеленского сообщил, что Россия и Украина могут обменять граждан до конца августа.

С украинской стороны переговорным процессом занимается команда офиса президента Украины и курирует лично Владимир Зеленский, сказал РБК собеседник, близкий к офису украинского президента. Для Зеленского тема освобождения моряков очень важная, ее он особо выделял как в предвыборной кампании, так и уже после инаугурации, напоминает он. Зеленский несколько раз встречался с родителями пленных и обещал им освободить их, кроме того, украинский бизнесмен Виктор Пинчук по просьбе президента пообещал предоставить их семьям квартиры в Одессе, отметил источник.

В окружении Зеленского рассчитывали на подвижки по обмену еще в середине июля, перед досрочными выборами Рады 21 июля, продолжает собеседник РБК, который признавал, что обмен положительно сказался бы на результатах президентской партии «Слуга народа».

О том, что Россия и Украина обсуждают возможность обмена арестованных после инцидента в Керчи украинских моряков, 15 июля заявил замглавы МИДа Григорий Карасин. Россия «думает над этим», подчеркнул он.

Тогда же омбудсмены двух стран Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками уже находящихся в российских и украинских СИЗО и тюрьмах россиян и украинцев.

19 июля Зеленский предложил обменять Сенцова на Вышинского в качестве первого шага по обменному процессу между странами. «Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков — моряков нам должны вернуть. Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно хотим, чтобы такое время пришло быстрее, мы готовы Вышинского поменять. <...> Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но я имею в виду, это не разменная монета», — подчеркнул тогда украинский лидер (цитата по УНН). Олег Сенцов отбывает в России наказание по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Суд в 2015 году назначил ему 20 лет колонии строгого режима. Кирилл Вышинский находится под арестом в Киеве с мая прошлого года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Однако переговоры сторон тогда так и не привели к какому-то результату.

Авторы: Елизавета Антонова, Александр Атасунцев, Владимир Дергачев
Теги: обмен пленными, Украина
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