Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,16 64,77 EUR Нал. 75,08 73,53 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 4 056,00 -7,50 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
Порошенко вновь заявил о безуспешном звонке Путину Политика, 05:41 Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд Финансы, 05:19 Американский самолет провел наблюдательный полет над Россией Политика, 05:19 Гуаидо сообщил о помощи военных в поездке на концерт в Колумбию Политика, 05:03 СМИ узнали о требовании к Microsoft отказаться от контракта с армией США Технологии и медиа, 04:44 Небензя допустил обращение в Совбез ООН из-за провокаций в Венесуэле Политика, 04:16 Сооснователь Twitter покинул совет директоров компании Бизнес, 03:51 Экстрадированный в США российский программист признал вину Общество, 03:41 Запуск спутников OneWeb на ракете «Союз» перенесли на 27 февраля Технологии и медиа, 03:20 Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном море Политика, 02:59 СМИ узнали о визите Гуаидо на благотворительный концерт в Колумбии Политика, 02:34 Трамп объявил кандидатуру нового постпреда США при ООН Политика, 02:21 Трамп прокомментировал обвинения против миллиардера Роберта Крафта Политика, 02:02 В Минюсте США опровергли завершение расследования Мюллера через неделю Политика, 01:37
Конфликт в Азовском море ,  
0 
Порошенко вновь заявил о безуспешном звонке Путину

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News рассказал, как после задержания украинских моряков в Керченском проливе не смог дозвониться до президента России Владимира Путина.

«В последний раз я пытался поговорить с ним по телефону в тот самый день агрессии против моих кораблей <…> я позвонил спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего сказать», -сказал Порошенко.

Инцидент произошел в ноябре 2018-го, российские пограничники задержали три украинских корабля — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Они не предупредили о маневрах, нарушили границу и не подчинились приказу остановиться, заявляли в ФСБ. Киев при этом настаивает на том, что Москве было известно о маршруте кораблей. Россия считает случившееся провокацией, Украина — актом агрессии.

Политика
Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном море

Спустя два дня после конфликта в Керченском проливе Порошенко заявил, что звонил Путину, но не смог получить ответа и обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обсудить с российским президентом освобождение украинских моряков. В ночь на 27 января с Меркель по телефону говорил и Путин, который попросил ее оказать влияние на власти Украины из-за случившегося в Керченском проливе.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Сам Путин позже назвал попытки Порошенко провести телефонные переговоры «нехитрой предвыборной комбинацией под видом якобы решения кризиса на Азове». Президент России заявил, что его украинский коллега переложил ответственность за случившееся на Москву и сразу же захотел показать «что он успешно решает возникшие проблемы».

Теги: Петр Порошенко, Владимир Путин, телефон
Материалы по теме
В Киеве пригрозили расторгнуть с Москвой договор по Азовскому морю
Политика
Захарова исключила новые провокации в Керченском проливе
Общество
Москва заявила об отклонении запроса Киева в ЕСПЧ по задержанным морякам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter