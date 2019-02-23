Порошенко вновь заявил о безуспешном звонке Путину

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News рассказал, как после задержания украинских моряков в Керченском проливе не смог дозвониться до президента России Владимира Путина.

«В последний раз я пытался поговорить с ним по телефону в тот самый день агрессии против моих кораблей <…> я позвонил спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего сказать», -сказал Порошенко.

Инцидент произошел в ноябре 2018-го, российские пограничники задержали три украинских корабля — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Они не предупредили о маневрах, нарушили границу и не подчинились приказу остановиться, заявляли в ФСБ. Киев при этом настаивает на том, что Москве было известно о маршруте кораблей. Россия считает случившееся провокацией, Украина — актом агрессии.

Спустя два дня после конфликта в Керченском проливе Порошенко заявил, что звонил Путину, но не смог получить ответа и обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обсудить с российским президентом освобождение украинских моряков. В ночь на 27 января с Меркель по телефону говорил и Путин, который попросил ее оказать влияние на власти Украины из-за случившегося в Керченском проливе.