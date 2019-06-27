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Климкин раскрыл идею России передать корабли и моряков Киеву до суда
Однако предложение России он называет ловушкой и «дипломатическим разводом»
Фото: Zuma / ТАСС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал в своем Facebook снимки дипломатической переписки, которая велась между министерствами России и Украины по вопросу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе.

Запись в facebook пользователя Pavlo Klimkin

Первые две фотографии — послание МИД России, адресованное украинскому посольству в Москве. «Украинской стороне предлагается предоставить (…) письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии», — говорится в опубликованном Климкиным документе. Помимо этого Москва предложила передать Киеву «на ответственное хранение» и три корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — при условии, что Украина даст гарантии их сохранности.

Все это российский МИД предложил сделать до вынесения решения суда по делу моряков.

Климкин называет этот документ «российской ловушкой»: по его словам, Москва требует признать таким образом, что моряки совершили преступление, признать легитимность суда над ними, «приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма».

Материал дополняется.

Автор: Андрей Гатинский
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