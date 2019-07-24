Украинский омбудсмен заявила о договоренностях по освобождению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова передала российской стороне ходатайство о передаче ей задержанных в России украинских моряков под ее поручительство

Задержанные украинские моряки (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Украинский телеканал «Громадьске» в среду со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову сообщил о том, что договоренность по обмену задержанных в Керченском проливе моряков достигнута. «Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — привел телеканал ее слова.

Сама Денисова сказала РБК, что это не совсем верная интерпретация ее слов. «Я передала ходатайство, чтобы моряков передали под мое поручительство в соответствии с ст. 103 УПК», — сказала Денисова. Документы переданы начальнику Следственного управления ФСБ России Михаилу Шишову, сказала она. «Переговоры еще идут», — также отметила она.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По решению, они должны остаться в СИЗО до 26 октября. Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следственного управления ФСБ.



Ранее следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем морякам. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы, совершенное группой лиц), за которое предусматривается до шести лет лишения свободы. Задержаны они были российской ФСБ 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Два катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждения.

В мае Международный суд по морскому праву постановил, что Россия должна освободить моряков и передать их Украине. Москва считает, что произошедшее не подпадает под юрисдикцию трибунала.