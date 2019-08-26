Макрон заявил о плане позвать Путина и Зеленского на встречу в сентябре

Макрон заявил о плане позвать Путина и Зеленского на встречу в сентябре

Новая встреча в «нормандском формате» пройдет в сентябре, рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, президенты России и Украины уже согласились принять участие в ней

Встреча глав Германии, России, Украины и Франции, посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины — так называемая встреча «в нормандском формате», — состоится в сентябре. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон сделал в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки», передает корреспондент РБК.

«Созданы условия для встречи лидеров стран [нормандской четверки] — то, над чем мы работали в течение последних нескольких лет», — сказал Макрон. «Мы с Ангелой Меркель готовы предложить даты [саммита] Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину», — добавил он.

По словам Макрона, этот он уже обсуждал этот вопрос с президентом России неделю назад, в ходе визита Владимира Путина в Брегансон. Свою готовность принять участие во встрече выразил и президент Украины Владимир Зеленский, с которым Макрон провел телефонные переговоры на прошлой неделе, добавил президент Франции.

Макрон также выразил надежду, что «в течение ближайших недель или даже дней» стороны смогут добиться прогресса по обмену пленными и разведению сил на Донбассе. Президент Франции не уточнил, где пройдет эта встреча.