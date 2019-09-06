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Alibaba $225 (+27,03%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Адвокат заявил об указах Зеленского о помиловании «порядка 12 россиян»
Президент Украины подписал указы о помиловании россиян, которые фигурируют в списках на обмен между Москвой и Киевом, рассказал адвокат Валентин Рыбин. По его словам, почти все они доставлены в пункты сбора перед обменом
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Владимир Зеленский помиловал россиян, переговоры об обмене которых ведут Украина и Россия. Об этом сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин в видеообращении, опубликованном на Facebook.

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее», — сказал Рыбин, добавив, что в пункт сбора «доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании».

Таким образом, по его словам, Украины «выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах». Тем не менее в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин России, «которого Служба безопасности Украины почему-то не доставила в пункт сбора лиц, участвующих в обмене». «Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных россиян», — сказал адвокат «Интерфаксу».

В разговоре с РБК Рыбин подтвердил, что в общей сложности Зеленский помиловал 12 россиян. По его словам, единственный гражданин России, который не доставлен в пункт сбора, это Руслан Гаджиев. Он попал в плен 23 января 2015 года, а в 2017 году был осужден на 15 лет тюрьмы Артемовским городским судом за убийство украинских военных в зоне АТО. Теперь его помиловал президент Украины, сообщил Рыбин.

Россия и Украина после избрания Зеленского президентом активизировали переговоры об взаимном обмене лицами, которых каждая из сторон подозревает в причастности к различным преступлениям. Точное число подготовленных к обмену лиц, как и дата самого обмена, не известны.

Комментируя эту тему на ВЭФе, президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет «достаточно крупным и масштабным», а сами переговоры находятся на финальной стадии.

Авторы: Наталья Демченко, Дмитрий Серков
Теги: обмен
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