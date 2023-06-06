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Минобороны ответило на слова Пригожина о потере контроля над Берховкой

Минобороны опровергло слова Пригожина о потере контроля над частью Берховки в ДНР
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские войска утратили контроль над частью Берховки — села в районе Артемовска. Минобороны на следующий день сообщило, что село под контролем российской армии

Минобороны ответило на слова Пригожина о потере контроля над Берховкой
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Российские войска полностью контролируют село Берховка к северо-западу от Артемовска (Бахмута), информация о якобы оставлении населенного пункта не соответствует действительности, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что атака Вооруженных сил Украины была успешно отражена, прорыва обороны допущено не было. «Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск. <...> Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства.

На опубликованном Минобороны видео российские военнослужащие сообщают, что находятся в Берховке и у них все под контролем.

Ранее о том, что российские войска оставили часть позиций в селе, сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна», — заявил он 5 июня.

Берховка находится к северо-западу от Артемовска и фактически прилегает к городу. О взятии села подразделениями ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил 24 февраля. Спустя три месяца — 20 мая — основатель ЧВК заявил о взятии Артемовска, а через две недели передал позиции регулярной армии.

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6 июня Минобороны сообщило, что российские войска отразили в районе Артемовска четыре попытки наступления ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне объявил о контрнаступлении Киева и продвижении на бахмутском направлении. За день до этого врио главы ДНР Денис Пушилин описывал ситуацию на флангах вблизи Артемовска как «очень тяжелую, но контролируемую».

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за три дня боевых действий Украина потеряла до 3,7 тыс. убитыми, еще 52 танка и 207 боевых бронированных машин было уничтожено. С российской стороны, по его словам, погиб 71 военный.

Минобороны ответило на слова Пригожина о потере контроля над Берховкой
Минобороны ответило на слова Пригожина о потере контроля над Берховкой

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине ДНР
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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