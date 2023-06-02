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Пригожин заявил о выводе 99% подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Пригожин: 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Артемовск, позиции переданы Минобороны
Военнослужащий ЧВК&nbsp;&laquo;Вагнер&raquo; на одной из улиц&nbsp;Артемовска (украинское название&nbsp;&mdash; Бахмут)
Военнослужащий ЧВК «Вагнер» на одной из улиц Артемовска (украинское название — Бахмут) (Фото: ТАСС)

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) после его занятия российскими силами покинули 99% подразделений ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

«В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны», — сказал он.

Пригожин сообщил, что бойцы «ЧВК Вагнер» заняли Артемовск, 20 мая. На следующий день о взятии города под полный контроль российскими силами объявило Минобороны. Киев потерю города официально не признавал.

Тогда же Пригожин сказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» начнут выводить из Артемовска 25 мая «на отдых и переподготовку». Перед тем как покинуть город, бойцы осмотрят его и создадут рубежи обороны, затем позиции «передадут военным, чтобы дальше они занимались», говорил он.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские силы пытаются вернуть утраченные позиции в Артемовске, но российские войска пресекают эти попытки.

Пригожин заявил о выводе 99% подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Пригожин заявил о выводе 99% подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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