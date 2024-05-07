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Палестино-израильский конфликт ,  
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Al Jazeera сообщил о 20 погибших в результате ударов Израиля по Рафаху

Al Jazeera: в результате ударов Израиля по Рафаху погибли 20 человек
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Hatem Khaled / Reuters
Фото: Hatem Khaled / Reuters

В результате ударов Израиля в ходе операции в городе Рафах на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиков.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа. В одноименном городе после начала боевых действий нашли убежище более 1 млн человек.

ЦАХАЛ сообщила о взятии под контроль КПП «Рафах» у границы с Египтом
Политика

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что наносит удары по объектам боевиков палестинской группировки ХАМАС в Рафахе. Вскоре в городе заметили израильские танки. Из района КПП на границе с Египтом, к которому техника подошла на расстояние 200 м, были слышны стрельба, взрывы, грохот танков и гул вертолетов, писал Times of Israel со ссылкой на египетское телевидение.

Позднее ЦАХАЛ выпустила заявление, где сообщила, что начала точечную контртеррористическую операцию в восточном районе Рафаха. Армия назвала ее целью уничтожение боевиков и инфраструктуры ХАМАС в восточных районах города.

По сведениям Минобороны Израиля, в Рафахе находятся четыре из шести оставшихся батальонов ХАМАС, представители руководства группировки и значительное число израильских заложников. Израиль считает победу над палестинским движением невозможной без операции в Рафахе.

Утром 7 мая ЦАХАЛ сообщила, что взяла под контроль контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом со стороны эксклава. Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявило об ответном обстреле израильских сил из крупнокалиберных минометов к востоку от КПП, передает Al Jazeera.

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Теги
Рафах Израиль погибшие сектор Газа палестинцы

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