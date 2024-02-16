Байден выступил против операции Израиля в Рафахе без мер безопасности
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал его не начинать операцию в городе Рафах на юге сектора Газа без плана по защите гражданских лиц. Об этом сообщил Белый дом.
«Президент затронул вопрос ситуации в Рафахе и подтвердил свое мнение о том, что военная операция не должна продолжаться без заслуживающего доверия и выполнимого плана по обеспечению безопасности и поддержки гражданского населения в Рафахе», — говорится в сообщении.
Байден и Нетаньяху также обсудили вопросы освобождения заложников ХАМАС и «необходимость обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь могла быть доставлена отчаянно нуждающимся палестинским гражданам».
В начале февраля власти Израиля объявили о намерении ввести в Рафах армию с целью уничтожить четыре оставшихся там батальонов ХАМАС. Нетаньяху заявил, что израильская армия предпримет «мощные действия» в городе после вывода из этого района гражданского населения. Говоря о том, куда именно могут уйти местные жители, премьер упомянул районы к северу от Рафаха, которые уже контролирует израильская сторона.
Представитель ХАМАС предупредил, что после вторжения армии Израиля в Рафах палестинская группировка прекратит переговоры об освобождении заложников. Против операции в городе также выступил Египет: власти страны, на границе с котором расположен населенный пункт, пригрозили приостановить действие мирного соглашения с Израилем. Они опасаются, что бои спровоцируют неконтролируемый поток палестинских беженцев.
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