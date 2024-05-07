ЦАХАЛ сообщила о взятии под контроль КПП «Рафах» у границы с Египтом
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом со стороны эксклава, передает Haaretz.
Переход был взят под контроль в ночь на 7 мая, сказано в сообщении.
«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа. В одноименном городе после начала боевых действий нашли убежище более 1 млн человек.
Накануне ЦАХАЛ объявила, что наносит удары по объектам боевиков палестинской группировки ХАМАС в Рафахе. Вскоре в городе заметили израильские танки. Из района КПП на границе с Египтом, к которому техника подошла на расстояние 200 м, были слышны стрельба, взрывы, грохот танков и гул вертолетов, писал Times of Israel со ссылкой на египетское телевидение.
Позднее ЦАХАЛ выпустила заявление, где сообщила, что начала точечную контртеррористическую операцию в восточном районе Рафаха.
«Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных <...> с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха», — заявили в армии.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед операцией армия призвала жителей восточного района Рафаха временно эвакуироваться в гуманитарный район в Аль-Маваси, где расширили полевые госпитали и палаточные лагеря. Туда же подвезли дополнительные запасы воды, продовольствия и медикаментов, отметили в ЦАХАЛ.
Представителям международных организаций, работающих в этом районе, также предложили покинуть его заранее.
Израильские власти считают, что без операции в Рафахе победа над ХАМАС не возможна. По данным Минобороны страны, там находятся четыре из шести оставшихся батальонов группировки, члены ее руководства и значительное число израильских заложников.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика