Al Jazeera: ХАМАС принял предложение о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС принял предложение о прекращении огня в секторе Газа

Люди на улицах Рафаха после принятия предложения о прекращении огня (Фото: Reuters)

Лидер палестинской организации ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам из Катара и Египта о принятии их предложения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Jazeera.

Палестинская сторона рассчитывает, что этот шаг поможет предотвратить потенциальное наступления Израиля в Рафах, передает телеканал.

Чуть ранее израильский чиновник заявил Reuters, что ХАМАС одобрил «смягченное» предложение Египта, которое при этом является неприемлемым для Израиля. Собеседник агентства добавил, что это предложение содержит «далеко идущие» итоги конфликта, которые Тель-Авив не поддержит.

Официальный представитель ХАМАСА заявил, что «мяч теперь на стороне Израиля». Израильское правительство пока не отреагировало на решение палестинской группировки.

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