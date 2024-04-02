Белый дом заявил о согласии Израиля учесть опасения США по Рафаху

Израиль согласился учесть опасения США при планировании наземной операции в Рафахе — самом южном городе сектора Газа. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи, которое распространила пресс-служба Белого дома.

«Американская сторона выразила свою обеспокоенность различными вариантами действий в Рафахе. Израильская сторона согласилась учесть эти опасения и провести последующие консультации с участием экспертов под контролем стратегической консультативной группы», — сказано в заявлении.

Консультации будут очными и пройдут на следующей неделе, уточнили в Белом доме.

В переговорах участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. Израиль представляли министр стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби.

В начале февраля власти Израиля объявили о намерении ввести в Рафах армию с целью уничтожить оставшиеся там силы палестинской группировки ХАМАС. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия предпримет «мощные действия» в городе после вывода из этого района гражданского населения.

Президент США Джо Байден выступил против проведения израильской операции без «заслуживающего доверия и выполнимого» плана по обеспечению безопасности и поддержки жителей Рафаха. По информации CNN, на переговорах американские представители планировали предложить израильской делегации «альтернативные варианты борьбы с ХАМАС» в городе. В США считают, что полномасштабная наземная операция в Рафахе привести к гуманитарной катастрофе.

В конце марта Нетаньяху объявил об утверждении правительством оперативных планов наступления на Рафах. Он заверил, что армия «войдет туда и ликвидирует батальоны ХАМАС», хотя это займет определенное время.