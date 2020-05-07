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В ООН узнали о размещении в Ливии около 1 тыс. бойцов ЧВК Вагнера

Общее число находящихся в Ливии «вагнеровцев» эксперты ООН оценивают в 800–1200 человек. «Их развертывание эффективно увеличивает силы [Хафтара]», — говорится в отчете
Ливия
Ливия (Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters)

Российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов, усиливая отряды фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Reuters со ссылкой на секретный отчет экспертов ООН, с которым агентству удалось ознакомиться.

В 57-страничном докладе, переданном в комитет Совета Безопасности ООН, созданный для контроля за соблюдением санкций, введенных в связи с ситуацией в Ливии, утверждается, что среди бойцов ЧВК есть в том числе и группы снайперов.

Общее число находящихся в Ливии «вагнеровцев» эксперты ООН оценивают — со ссылками на данные открытых источников и сообщения свидетелей — в 800–1200 человек.

«Их развертывание эффективно увеличивает силы [Хафтара]», — говорится в отчете.

Частное дело: самые известные ЧВК мира
Фотогалерея 
<p>Основана в 1997 году бывшим &laquo;морским котиком&raquo; Эриком Принсом. В 2002 году сотрудники подразделения Blackwater участвовали в военных действиях в Афганистане, в 2003 году &mdash; в Ираке. В Ираке после свержения Саддама Хусейна компания занималась также обучением сотрудников иракских Вооруженных сил и полиции.</p> <p>Среди видов деятельности компании &mdash; охрана нефтяных месторождений и трубопроводов в Ираке, подготовка служащих Вооруженных, Военно-морских сил и Служб безопасности, американских на базе в Северной Каролине и иностранных (Ирак, Афганистан, Греция, Азербайджан), охрана посольства США в Ираке, охрана дипломатических представителей США в Афганистане, Боснии, Ираке, Израиле, осуществление воздушных и морских транспортных операций для Министерства обороны США. Компания была задействована при ликвидации последствий наводнения и ураганов в 2011 году.</p>

Авторы отчета отмечают, что среди «вагнеровцев» преобладают россияне, однако есть также граждане Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины. По данным экспертов ООН, бойцы ЧВК используют оружие, аналогичное тому, которым они были вооружены в Сирии и на востоке Украины.

СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
Политика
Фото: Yosri al-Jamal / Reuters

В конце сентября 2019 года Bloomberg сообщал, что около сотни наемников ЧВК Вагнера прибыли на передовую базу для участия в наступлении сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на Триполи. Один из командиров наемников (его имя не приводится) тогда подтвердил агентству, что россияне участвуют в боях в Ливии, и отметил, что некоторые из них погибли в ходе столкновений.

В октябре прошлого года «Медуза» сообщала, что в Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов ЧВК Вагнера.

В Ливии продолжается противоборство Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и военных формирований, поддерживающих ПНЕ во главе с Фаизом Сарраджем. ЛНА и временное правительство Ливии контролируют восток и значительную часть юга страны, ПНЕ — западные регионы, в том числе и столицу страны Триполи. Силы Хафтара пытались занять город, но пока не смогли добиться успеха.

Власти России отрицают свою причастность к происходящему в Ливии. «Москва в этом не участвует никак», — сказал в апреле 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В декабре 2019 года он же, отвечая на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о размещении в Ливии 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера, сказал, что Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран».

В феврале 2020 года МИД России опроверг заявления Эрдогана о том, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии, а Песков заявил, что Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и приказов на этот счет не отдавал. «Никаких российских войск в Ливии нет», — добавил он.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ливия, ЧВК Вагнера
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СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
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Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия
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