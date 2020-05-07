В ООН узнали о размещении в Ливии около 1 тыс. бойцов ЧВК Вагнера

Авторы отчета отмечают, что среди «вагнеровцев» преобладают россияне, однако есть также граждане Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины. По данным экспертов ООН, бойцы ЧВК используют оружие, аналогичное тому, которым они были вооружены в Сирии и на востоке Украины.

В конце сентября 2019 года Bloomberg сообщал, что около сотни наемников ЧВК Вагнера прибыли на передовую базу для участия в наступлении сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на Триполи. Один из командиров наемников (его имя не приводится) тогда подтвердил агентству, что россияне участвуют в боях в Ливии, и отметил, что некоторые из них погибли в ходе столкновений.

В октябре прошлого года «Медуза» сообщала, что в Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов ЧВК Вагнера.

В Ливии продолжается противоборство Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и военных формирований, поддерживающих ПНЕ во главе с Фаизом Сарраджем. ЛНА и временное правительство Ливии контролируют восток и значительную часть юга страны, ПНЕ — западные регионы, в том числе и столицу страны Триполи. Силы Хафтара пытались занять город, но пока не смогли добиться успеха.

Власти России отрицают свою причастность к происходящему в Ливии. «Москва в этом не участвует никак», — сказал в апреле 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В декабре 2019 года он же, отвечая на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о размещении в Ливии 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера, сказал, что Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран».

В феврале 2020 года МИД России опроверг заявления Эрдогана о том, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии, а Песков заявил, что Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и приказов на этот счет не отдавал. «Никаких российских войск в Ливии нет», — добавил он.