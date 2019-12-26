Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не поможет урегулированию конфликта, на территории страны действуют наемники из разных стран, это последствия разрушительных действий ряда государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, территория Ливии стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран». На территории страны есть «наемники, и террористические элементы». Это стало следствием «хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности», сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля сведения о том, что на территории Ливии наемники из России.

Песков добавил, что ситуация в Ливии «вызывает общую озабоченность», в том числе и российскую. По его словам, Россия заинтересована в скорейшем мирном урегулировании в Ливии и «прекращении кровопролития».

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