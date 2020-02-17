В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии

Триполи, Ливия (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о якобы прошедших в Оренбургской области похоронах погибшего в Ливии российского военного. Об этом он заявил журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Этого я не знаю. Я не могу вам это объяснить», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По словам главы пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и приказов на этот счет не отдавал. «Никаких российских войск в Ливии нет», — добавил он.

Ранее оренбургское издание «Оренград» без указания источников сообщило, что погиб 27-летний житель этой области, участвовавший в боевых действиях в Ливии. По данным издания, молодой человек находился там под другим именем. В свою очередь Би-би-си передавало, что под Оренбургом прошли похороны человека, предположительно погибшего в Ливии.