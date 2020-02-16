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Политика ,  
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МИД опроверг заявление Эрдогана о руководстве Россией войной в Ливии

Заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии, не соответствует действительности. Об этом сообщил замглавы МИД России, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Это не соответствует действительному положению дел, не знаю, откуда он это взял», — сказал Богданов.

Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Политика

Эрдоган заявлял, что высшие военные чиновники России руководят боевыми действиями в Ливии. Он также показал журналистам фотографию. По его словам, на ней в одном помещении запечатлены человек, являющийся главой ЧВК «Вагнер», глава Минобороны России Сергей Шойгу, руководитель Генштаба ВС Валерий Герасимов, а также командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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Теги: МИД России, Ливия, Турция, Реджеп Эрдоган
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Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
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